Erste JustLove-Konferenz ruft adventistische Kirche zum Einsatz für Gerechtigkeit auf

Die Hauptredner, Dr. Marlene Ferreras, Garrison Hayes und Eugene Canson, betonten den biblischen Auftrag, nach Gerechtigkeit zu streben, und untersuchten dessen Anwendung in der heutigen Welt. Ergänzend zu diesen Vorträgen wurden in acht Workshops verschiedene Themen im Zusammenhang mit Gerechtigkeit vertieft und praktische Einsichten und Strategien vermittelt.Der Kongress gipfelte in einem Aufruf zum gemeinsamen Handeln, der die adventistische Kirche und ihre Gemeindemitglieder auffordert, sich gemäß der biblischen Lehre verstärkt für Gerechtigkeit einzusetzen. Eine Erklärung, die diesen Aufruf widerspiegelt, wurde von vielen Teilnehmern gebilligt und ist nun auf der Website des JustLove-Kollektivs verfügbar, um eine breitere Unterstützung in der Kirche zu erreichen. Sie lautet wie folgt:Ellen G. White,, S. 29.Weitere Informationen über die JustLove-Initiative: www.justlovecollective.org