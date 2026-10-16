Der tägliche Verzehr von Walnüssen kann das Entzündungspotenzial der Ernährung verringern
Eine Studie der School of Public Health der Loma Linda University (LLU) legt nahe, dass sich durch den regelmäßigen Verzehr von Walnüssen das gesamte Ernährungsmuster in Richtung eines geringeren Entzündungspotenzials verändern könnte
Der Dietary Inflammatory Index (DII) (deutsch: Entzündungsindex der Ernährung) bewertet, wie stark eine Ernährung Entzündungsprozesse im Körper fördert oder hemmt. Er hilft, ernährungsbedingte Entzündungsrisiken einzuschätzen.
Die Studie mit dem Titel „The Dietary Inflammatory Index is Lower Among Healthy Older Adults Consuming a Walnut-Supplemented Diet. Ancillary Results from the Walnuts and Healthy Aging Randomized Controlled Trial“ ergab, dass der DII-Wert bei den Teilnehmenden der Studie, die täglich 30–60 Gramm Walnüsse zu sich nahmen, niedriger war. Ergänzende Ergebnisse aus der randomisierten, kontrollierten Studie „Walnuts and Healthy Aging“ ergaben, dass ältere Erwachsene, die täglich 30–60 g Walnüsse verzehrten, leicht, aber statistisch signifikant niedrigere DII-Werte aufwiesen als die Teilnehmenden der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass eine regelmäßige Aufnahme von Walnüssen in die Ernährung zu einem geringeren Entzündungspotenzial führen kann.
Frühere Befunde wurden bestätigt
Diese Ergebnisse ergänzen frühere Befunde aus der „Walnuts and Healthy Aging“-Studie. Diese zeigte, dass der tägliche Verzehr von Walnüssen mit einer Verringerung mehrerer zirkulierender Entzündungsmarker einherging. Zusammen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Aufnahme von Walnüssen in die Ernährung sowohl das Entzündungspotenzial der Ernährung als auch die biologischen Entzündungsmarker beeinflussen kann.
Die jüngste Veröffentlichung dazu stützt sich auf Daten aus mehr als 20 Forschungsarbeiten, die im Rahmen der „Walnuts and Healthy Aging Study“ veröffentlicht wurden – einer groß angelegten, zweijährigen klinischen Studie der Loma Linda University School of Public Health und der Hospital Clinic in Barcelona, Spanien. Die beiden Teams haben die Auswirkungen des täglichen Verzehrs von Walnüssen auf ältere Erwachsene untersucht. Die Studie wurde durch einen Zuschuss der California Walnut Commission unterstützt.
Aufgabe der Studienteilnehmenden
Im Rahmen dieser Studie wurden 319 ältere Erwachsene aus Loma Linda, Kalifornien, über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet. Die eine Hälfte der Teilnehmer wurde angewiesen, täglich 30-60 Gramm Walnüsse zu verzehren, während die andere Hälfte der Teilnehmer auf Walnüsse verzichtete und gleichzeitig den Verzehr anderer Nüsse deutlich einschränkte. Keine der beiden Gruppen wurde angewiesen, weitere Ernährungsumstellungen vorzunehmen. Während der zweijährigen Studie trafen sich die Teilnehmer fünfmal mit den Forschern und gaben an, welche Speisen und Getränke sie in den vorangegangenen 24 Stunden zu sich genommen hatten.
Erkenntnisse aus der Studie für eine gesunde Ernährung
Nach Ablauf der zwei Jahre wiesen die Teilnehmer, die Walnüsse verzehrten, leicht, aber statistisch signifikant niedrigere DII-Werte auf als die Teilnehmer der Kontrollgruppe. „Die wichtige Erkenntnis lautet, dass die Aufnahme von Walnüssen in den Ernährungsplan zu einem weniger entzündungsfördernden Ernährungsmuster führt.“, so Sujatha Rajaram, Professorin an der School of Public Health und Studienleiterin. „Dies verdeutlicht, wie eine relativ einfache Ernährungsentscheidung zur Gesamtqualität der Ernährung beitragen kann.“
„Diese Studie zeigt einen einfachen und leicht umsetzbaren Schritt zu einem umfassenderen und nachhaltigeren Ansatz für einen gesünderen Lebensstil“, so Dr. Lynnley Heuy, eine der beiden Hauptmitautorinnen der Studie. Dr. Jayme Brisco, die andere Hauptmitautorin der Studie, erklärt, dass es viele Möglichkeiten gibt, Walnüsse in die Ernährung zu integrieren: „Manche Menschen zerkleinern Walnüsse und geben sie in einen Salat“, so Brisco. „Andere fügen sie ihrem Frühstücksmüsli hinzu. Die einfachste Methode sei jedoch, täglich eine Handvoll Walnüsse als Snack zu verzehren und damit insbesondere zucker- und kohlenhydratreiche Snacks zu ersetzen.
Studienleiterin Dr. Sujatha Rajaram wird auf dem bevorstehenden 8. Internationalen Kongress für vegetarische Ernährung, der vom 14. bis 16. März 2027 in Loma Linda stattfindet, ein Symposium zum Thema Nüsse halten. Der Schwerpunkt wird dabei auf einschlägigen Forschungsergebnissen und deren Auswirkungen auf die Ernährung und die allgemeine Gesundheit liegen.
Literaturhinweis:
Stern LH, Brisco J, Jaceldo-Siegl K, Shavlik D, Sabate J, Serra-Mir M, Cofán M, Sala-Vila A, Ros E, Wirth MD, Hebert JR, Rajaram S.: The Dietary Inflammatory Index is Lower Among Healthy Older Adults Consuming a Walnut-Supplemented Diet. Ancillary Results from the Walnuts and Healthy Aging Randomized Controlled Trial; J Acad Nutr Diet. 2026 Aug 28:156835. doi: 10.1016/j.jand.2026.156835. Epub ahead of print. PMID: 42665183.
Loma Linda University Health
Die Loma Linda Universität ist eine Einrichtung der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit mehr als 4.400 Studenten. Der Campus liegt in der Stadt Loma Linda südlich von Los Angeles im Landkreis San Bernardino im US-Bundesstaat Kalifornien. Mit etwa 9.000 Mitgliedern hat Loma Linda eine der größten Kirchengemeinden der Siebenten-Tags-Adventisten weltweit. Die Bewohner leben hier im Durchschnitt ungewöhnlich lange und sind bis ins hohe Alter erstaunlich gesund. Die Stadt gilt damit als eine sogenannte „Blaue Zone“.
In den sechs Krankenhäusern auf dem Campus erhalten die Studierenden eine praxisnahe Ausbildung. Über 100 Studiengänge werden von den Fachbereichen Allied Health Professions, Behavioral Health, Dentistry, Medicine, Nursing, Pharmacy, Public Health und Religion angeboten. Internet: https://lluh.org/