Christian Molke (ADRA Deutschland) bleibt Vorsitzender des Kuratoriums von Engagement Global

Das 20-köpfige Kuratorium spielt eine Schlüsselrolle in der strategischen und fachlichen Begleitung und Beratung der Organisation, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tätig ist.ADRA Deutschland e.V. freue sich über die Bestätigung von Christian Molke als Vorsitzender des Kuratoriums von Engagement Global, so die Hilfsorganisation in einer Pressemitteilung. Die Wahl fand bereits am 25. Mai 2024 für eine Amtszeit von drei Jahren statt.Christian Molke bringt als Vorstandsvorsitzender von ADRA Deutschland langjährige Erfahrung im humanitären und entwicklungspolitischen Bereich mit. ADRA und Engagement Global verbinde das Ziel, sich für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung. ADRA engagiert sich global in den Bereichen Nothilfe, Bildung, Gesundheit und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. „Ich bin dankbar, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und die wichtige Arbeit von Engagement Global weiter zu unterstützen“, so Christian Molke.Engagement Global wurde vor zehn Jahren als gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) gegründet und dient als zentrale Anlaufstelle für entwicklungspolitisches Engagement in Deutschland. Die Organisation bietet Informationen, Beratung, Weiterbildung und finanzielle Förderung für Einzelpersonen, die Zivilgesellschaft, Schulen, Unternehmen und Kommunen, die sich für eine gerechte globale Entwicklung einsetzen. Sie vernetzt Akteure weltweit und unterstützt Projekte, die nachhaltige Lösungen aber auch Bildung fördern. Engagement Global arbeitet im Auftrag der Bundesregierung und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert.Die Arbeitsbereiche von Engagement Global sind: Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung, entwicklungspolitische Bildung, fairer Handel, Gesundheit, Gleichberechtigung, nachhaltige Lieferketten, nachhaltiges Wirtschaften, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.Das Kuratorium von Engagement Global besteht aus 20 Mitgliedern, die aus verschiedenen Bereichen wie Zivilgesellschaft, Wirtschaft, den Bundesländern und Kommunen kommen. Es wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung berufen und hat die Aufgabe, die strategische Ausrichtung und fachliche Begleitung der Organisation zu unterstützen. Das Gremium tagt mindestens zweimal jährlich, um die Geschäftsführung bei der Gestaltung und Umsetzung der Programme zu beraten und die Unternehmensentwicklung zu fördern.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und hat rund 50 Angestellte. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de