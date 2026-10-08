Bundesverdienstorden für Mitglied einer adventistischen Kirchengemeinde in Dresden
Bundespräsident Steinmeier hat 21 Personen zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Unter den Geehrten ist auch Angela Burdyk, Mitglied der adventistischen Kirchengemeinde Dresden-Adventhaus
Auszeichnung für Angelina Burdyk
Wie schwierig die erste Zeit in einer neuen Heimat sein kann, weiß Angelina Burdyk aus eigener Erfahrung. Die Chemikerin kam als junge Frau aus Kasachstan nach Deutschland und hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Zugewanderten bei ihrem Ankommen zu helfen. 2015 hat sie dafür den Verein „Mosaika“ mitgegründet, der vom Deutschkurs bis zu einem offenen Jugendtreff und Kinderchor Orte der Begegnung schafft. 2022 initiierte sie zudem den Verein „Neue Nachbarn“, der den Neuankömmlingen auf ganz praktische Art hilft, sei es bei der Wohnungssuche oder bei Behördengängen. Innerhalb des Vereins entstand auch das „Ukrainische Selbsthilfezentrum“. Bei ihrer ehrenamtlichen Vereinsarbeit ist es Angelina Burdyks Hauptanliegen, das Miteinander zu stärken und den Austausch zu fördern – zwischen Zugezogenen, Geflüchteten sowie Alteingesessenen. Denn eine gute Nachbarschaft fördert die Potenziale von allen, so das Bundespräsidialamt.
Weitere Ordensträger
Unter den diesjährigen Ordensträgern befinden sich auch bekannte Persönlichkeiten wie der Musiker Till Brönner, die ARD-Journalistin Annette Dittert, der Publizist Navid Kermani, die Sängerin Nana Mouskouri, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der Politiker Ruprecht Polenz und die Politikerin und Publizistin Marina Weisband.
Weitere Informationen über die ausgezeichneten Personen und die vollständige Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gibt es im Internet unter www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2026/10/261005-OV-TdDE.html?nn=291252