Brandkatastrophe in Crans-Montana: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz drückt Mitgefühl aus
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz hat nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ihr tiefes Mitgefühl mit den Betroffenen bekundet.
Tragödie an Neujahr
In der Silvesternacht des 1. Januar 2026 brach in der Bar „Le Constellation“ im Zentrum des bekannten Ski- und Ferienorts Crans-Montana ein Feuer aus, das sich zu einer der schwersten Brandkatastrophen der jüngeren Schweizer Geschichte entwickelte. Nach bisherigen Ermittlungen entzündeten sich an Champagnerflaschen angebrachte Sprühfontänen an der brennbaren Deckenverkleidung, was zu einem plötzlichen Vollbrand führte. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, 119 weitere wurden meist schwer verletzt. Viele der Opfer waren Jugendliche und junge Erwachsene.