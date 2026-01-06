Kontakt
Brandkatastrophe in Crans-Montana: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz drückt Mitgefühl aus

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz hat nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana ihr tiefes Mitgefühl mit den Betroffenen bekundet.

Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz hat ihr tiefes Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Opfern der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana (Kanton Wallis) zum Ausdruck gebracht. In einem Schreiben an den Regierungsrat des Kantons Wallis und den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana, Nicolas Feraud, würdigt die Kirche das Leid der Betroffenen und dankt den Einsatzkräften. Sie betont zudem, im Gebet an die Opfer, deren Familien und Helfer zu denken und allen Trauernden Kraft und Trost zu wünschen. (Quelle: https://adventisten.ch/2026/01/brandkatastrophe-in-crans-montana-freikirche-der-siebenten-tags-adventisten-in-der-schweiz-drueckt-mitgefuehl-aus/)

Tragödie an Neujahr

In der Silvesternacht des 1. Januar 2026 brach in der Bar „Le Constellation“ im Zentrum des bekannten Ski- und Ferienorts Crans-Montana ein Feuer aus, das sich zu einer der schwersten Brandkatastrophen der jüngeren Schweizer Geschichte entwickelte. Nach bisherigen Ermittlungen entzündeten sich an Champagnerflaschen angebrachte Sprühfontänen an der brennbaren Deckenverkleidung, was zu einem plötzlichen Vollbrand führte. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, 119 weitere wurden meist schwer verletzt. Viele der Opfer waren Jugendliche und junge Erwachsene.

