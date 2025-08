Bayerische Schulmöbel finden neuen Platz in serbischen Schulen

Der Initiator der Aktion in Bad Aibling, Alexander Wolff, wurde im Frühjahr 2024 gefragt, ob die gebrauchten und gut erhaltenen Schulmöbel aus der Schule Schloss Zinneberg in Glonn eine sinnvolle Verwendung finden könnten. In Zusammenarbeit mit Olena Surovtseva von ADRA Deutschland e.V. in Weiterstadt entstand daraus ein Hilfsprojekt, zu dessen Gelingen viele engagierte Helferinnen und Helfer beitrugen, berichtet Andreas Lerg, Pressesprecher von ADRA Deutschland.Die Möbel wurden begutachtet, fotografiert und katalogisiert. Dann schloss sich die Kontaktaufnahme mit den Schulen in Serbien und mit verschiedenen Behörden an. Es galt, sowohl logistische Herausforderungen zu meistern als auch bürokratische Notwendigkeiten wie Zollformalitäten abzuarbeiten.Viele spontane Helferinnen und Helfer machten es möglich. So mobilisierte ein Aufruf des Bayern 1-Radiomagazins kurzfristig viele Freiwillige, die mit anpackten – darunter engagierte Schüler des Deutschen Fußball Internats (DFI) Mietraching, deren Schule sogar einen Fahrer und ein Fahrzeug stellte. Die Firma Umzüge Knabl aus Bad Aibling besorgte das Wiegen und Vermessen der Fracht. Dem Zollamt Reischenhart und allen am Packen Beteiligten ist es ebenso zu verdanken, dass die Möbel auf die Reise gehen konnten.Die Schulmöbel kamen am 30. Juli in zwei Einrichtungen in Belgrad an, die Roma-Kinder und benachteiligte Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen fördern. Sehr viele Möbel und Ausstattungsgegenstände seien dort marode oder fehlten gänzlich, wie ein aktueller Bericht von ADRA Serbien belegt. Die Möbelspende aus Bayern verbessere die Lernbedingungen für die Kinder und Jugendlichen nachhaltig und motivierte Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte. Ergänzt werde das durch weitere geplante Hilfsaktionen, so Andreas Lerg.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat 61 Angestellte. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet und von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird, aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de