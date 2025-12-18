Australische Adventisten trauern und kondolieren nach Bondi-Beach-Massaker
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat begonnen, auf den Terroranschlag am Bondi Beach (Sydney) mit Gebetsversammlungen und Solidaritätsbekundungen zu reagieren
Erklärung des Präsidenten der Adventisten in Australien
„Wir schließen uns dem Schmerz derer an, die geliebte Menschen verloren haben, und wir sind besonders solidarisch mit der jüdischen Gemeinschaft, die von diesem Hass betroffen ist“, sagt Brendan Pratt, Präsident der adventistischen Kirche in Australien, in seiner Botschaft. Er fügte hinzu: „Terrorakte verkörpern Dunkelheit und zeigen die schlimmste Seite unserer Menschlichkeit. Gleichzeitig unterstreicht es einige der höchsten Werte unserer Gemeinschaft, wenn Bürger, Polizei und Gesundheitsfachkräfte sich gegenseitig schützen und helfen. Wir danken und loben diejenigen, die mit Mut und Mitgefühl reagiert haben.“
„Zu dieser Jahreszeit, wenn wir uns an das Licht erinnern, das in die Welt kommt, wurden die Ereignisse in Bondi durch gewaltsame Dunkelheit verursacht“, so Kirchenpräsident Pratt. „Möge das Licht Christi inmitten der Dunkelheit durch uns hindurchleuchten, möge seine Liebe uns ihm und einander näherbringen, während wir versuchen, unsere Brüder und Schwestern zu unterstützen und zu pflegen, unabhängig von Ethnie oder Glauben. Wir bekräftigen das Recht aller Religionsgemeinschaften, in einem sicheren Rahmen Gottesdienst zu feiern und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Wir wollen Frieden angesichts von Hass bringen und ein Vorbild einer Menschlichkeit sein, die Gemeinschaft statt Spaltung und Gewalt umarmt. Wir beten für die Heilung derjenigen, die zerbrochenen Herzens sind (Psalm 147,3) und freuen uns auf die Zeit, in der Gott jede Träne abwischt und es keinen Tod mehr geben wird (Offenbarung 21,4).“ … „Wir umgeben die Gebrochenen mit Liebe. Dieses Licht kann die Dunkelheit verdecken. Mögen wir zu einem besseren und liebevolleren Australien beitragen", schließt Kirchenpräsident Pratt.
Gebetstreffen und praktische Hilfsangebote
Die adventistische Kirche von Woollahra hat ein besonderes Gebetstreffen abgehalten, zu der alle eingeladen waren. „Unsere Kirchengemeinde ist Bondi am nächsten und einige von uns haben enge Verbindungen zur jüdischen Gemeinde“, sagt Pastor Tim Shelton „Wir haben auch Gemeindemitglieder, die in Strandnähe wohnen, und einige haben die Folgen des Angriffs miterlebt. Wir hielten es für wichtig, die Gemeinschaft mit Gebet zu unterstützen. Wie ein Rabbinerfreund von mir kürzlich sagte: ‚Licht besiegt die Dunkelheit.‘“
Reaktionen verschiedener adventistischer Kirchenleitungen
Auch andere adventistische Gemeinden und Pastoren nahmen nach dem Massaker Kontakt zu lokalen Vertretern auf, um zu verstehen, wie sie konkret helfen können. Kirchenpräsident Pratt rief zu Gebeten für die Familien der Opfer und der Verletzten auf, für jüdische und muslimische Führungspersönlichkeiten sowie Blut zu spenden, wo möglich, Bekannte aus der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft zu kontaktieren, um Beileid auszusprechen, Gebete und Unterstützung anzubieten.
Solidaritätsbotschaften kamen auch von der teilkontinentalen Kirchenleitung der Adventisten im Südpazifik (Südpazifische Division) und der der regionalen adventistischen Kirchenleitung im Großraum Sydney. „Kein Mensch verdient es, die Gewalt zu erleben, die die beiden Schützen ausgeübt haben“, sagte Pastor Townend, Präsident der Südpazifischen Division. „Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen und gleichwertig. Solche unprovozierte, gezielte Gewalt ist abscheulich. Ich rufe alle Australier und Siebenten-Tags-Adventisten dazu auf, für alle zu beten, die von dieser Schießerei auf tragische Weise betroffen sind, und die goldene Regel Jesu zu befolgen: ‚Behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet‘ (Matthäus 7,12).“
Kondolenzbotschaft der Adventisten in Italien an jüdische Gemeinden
Die Italienische Union der Siebenten-Tags-Adventisten-Christlichen Kirchen (UICCA) spricht dem jüdischen Volk und der Union der jüdischen Gemeinden in Italien (UCEI) ihr Beileid zum Massaker von Bondi Beach aus: „Das Chanukka-Fest (auch „Lichterfest“ genannt) hat, wie so vieles in der jüdischen Tradition, seine Wurzeln in der gequälten Geschichte dieses Volkes. Zur Zeit der Makkabäer gelang es ihm jedoch, sich von der seleukidischen Herrschaft zu befreien und den Tempel zurückzuerlangen. Die adventistische Kirchenleitung in Italien ist äußerst besorgt über die weltweite Verbreitung von antisemitischem Hass und arbeitet daran, dass eine Kultur des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Völkern und Religionen die Wiederholung ähnlicher Massaker verhindern kann. Wir drücken den Familien, die in Australien geliebte Menschen verloren haben, unsere Trauer sowie menschliche und geistliche Nähe aus.“