Adventistische Wissenschaftler leiten bahnbrechende Studie über die weltweit größte Dinosaurier-Fußabdruckfundstätte
Das Geowissenschaftliche Forschungsinstitut (GRI) der Adventisten hat die Veröffentlichung einer bahnbrechenden Studie von Raúl Esperante, leitender Wissenschaftler am GRI, in der wissenschaftlichen Open-Access-Zeitschrift PLOS One bekannt gegeben
Die Entdeckung gibt Aufschluss über eine Reihe von Aktivitäten der Dinosaurier entlang einer alten Küstenlinie, darunter Laufen, Schwimmen und das Schleifen der Schwänze auf dem Boden. Die Forschenden dokumentierten Fußabdrücke von weniger als 10 bis über 30 Zentimetern, die hauptsächlich von dreizehigen Theropoden hinterlassen wurden. Die Spuren von Rippelmarken und die Ausrichtung der Spuren deuten darauf hin, dass sich diese Dinosaurier aktiv in einer Küstenumgebung bewegten.
Esperantes Feldforschung erweitert das globale paläontologische Wissen und bietet gleichzeitig peer-reviewte Forschungsergebnisse, die nach hohen wissenschaftlichen Standards erstellt wurden.
„Die Fundstätte Carreras Pampas stellt neue Weltrekorde hinsichtlich der Anzahl einzelner Fußabdrücke, zusammenhängender Spuren, Schwanzspuren und Schwimmspuren auf“, so Esperante. „Wir beginnen gerade erst, den Reichtum dieser Fundstätten in Bolivien zu verstehen. Viele weitere Spuren müssen noch untersucht werden.“
Weltweit zahlreiche Medienberichte
Die Entdeckung hat weltweit in den Medien große Aufmerksamkeit erregt. Große Medien wie CNN und Phys.org haben über die bolivianische „Dinosaurierautobahn“ berichtet, in Deutschland unter anderem die Tagesschau der ARD und zdfheute. Diese Berichterstattung sowie das anhaltende Medieninteresse werden voraussichtlich das öffentliche Bewusstsein für das fossile Erbe Boliviens und den Beitrag der Wissenschaftler und Partner des GRI zur paläontologischen Forschung schärfen, so das GRI.
Das Forschungsprojekt unterstreicht den Wert der Synergie zwischen kirchlichen akademischen Einrichtungen, staatlichen Stellen und der lokalen Bevölkerung. Das internationale Forschungsteam von Esperante hat die Fundstätte als Ausbildungsstätte für Parkführer und adventistische Pädagogen genutzt, Möglichkeiten für die Betreuung junger Forscher geschaffen und wurde für seinen Beitrag zur Wertschätzung und Erhaltung des bolivianischen Naturerbes anerkannt.
Neue Wege zum Verständnis von Dinosauriern
Die Ergebnisse eröffnen der Wissenschaft neue Wege zum Verständnis des Verhaltens von Dinosauriern und liefern umfangreiche Belege für Gruppenbewegungsmuster, Fortbewegungsvielfalt und Küstendynamik aus den oberen Kreideformationen.
Die Leiter des GRI würdigten die Leistung von Esperante und bekräftigten ihr Engagement, Forschungen zu unterstützen, die informieren, aufklären, inspirieren und gleichzeitig eine bibelbezogene Weltanschauung vertreten.
Die Studie wurde in PLOS One veröffentlicht: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0335973
Über das Geoscience Research Institute (GRI)
Das Geoscience Research Institute (GRI) ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, das von der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird. Sein Hauptsitz befindet sich an der Loma Linda-Universität in Kalifornien. Seine Aufgabe besteht darin, die natürliche Welt zu erforschen und ein Verständnis der Natur zu entwickeln und zu vermitteln, das mit der biblischen Weltsicht übereinstimmt. Zu diesem Zweck fördert das GRI die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Wissenschaftlern, die Erstellung und Unterstützung der Entwicklung von Bildungsressourcen sowie durch Fortbildungsveranstaltungen. Internet: www.grisda.org/