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Adventistische Kita Wolkenflitzer in Wasserburg gewinnt MINT-Preis

Für ein erfolgreiches Forschungsprojekt zur Akustik ist die Kindertagesstätte Wolkenflitzer in Wasserburg mit dem bayernweiten MINT-Preis „Es funktioniert?!“ausgezeichnet worden.

(lifePR) (Wasserburg am Inn/Oberbayern, )
Darüber berichtet das Oberbayerische Volksblatt auf seiner Website.Die Verleihung fand nach Angaben des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. (bbw) bereits 8. Juli statt. Das bbw trägt die Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern“, zu der die Auszeichnung gehört. Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände fungieren dabei als Hauptförderer, das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert die Initiative ebenfalls.

Worum es im Forschungsprojekt ging

Die Abkürzung MINT steht für die vier Fachgebiete Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Unter dem Titel „Was klingt, das schwingt. Eine Reise in die Welt der Akustik“ hatten sich 18 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren drei Monate lang mit Klängen und Schwingungen beschäftigt, heißt es im Bericht des Oberbayerischen Volksblatts (OVB). Begleitet wurden sie dabei von ihren Erzieherinnen und Erziehern, die die Neugier und Kreativität der Kinder unterstützten.

Ausgangspunkt des Projekts war ein scheinbar einfaches Problem: Ein Kind konnte mit einer Triangel keinen Ton erzeugen. Bei der gemeinsamen Suche nach einer Lösung fiel den Kindern ein Kribbeln in der Hand auf – und daraus entwickelte sich die Frage, warum das so sei. Mit verschiedenen Instrumenten testeten die Kinder ihre Beobachtung und experimentierten in der Folge zu Klangquellen, Schallweiterleitung, Oberflächen und Tonhöhen. Durch weitere Recherchen und die Einbindung einer Musikpädagogin vertieften sie ihre Fragestellungen zusätzlich.

Laut Mitteilung des bbw werden mit der Auszeichnung Kindertagesstätten, Horte und Grundschulen für Bildungsprojekte gewürdigt, in denen Kinder die Welt spielerisch und forschend entdecken. Ob ein Projekt ausgezeichnet wird, entscheidet demnach eine Fachjury aus verschiedenen pädagogischen Bereichen. Maßgeblich sei dabei, dass nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder selbst den Weg zum Ziel vorgeben.

Kita Wolkenflitzer Wasserburg im Hope Center

Die Kindertagesstätte Wolkenflitzer in Wasserburg ist Teil des dortigen Hope Centers und wird vom Advent-Wohlfahrtswerk e.V. (AWW) und der Wolkenflitzer gGmbH getragen. Das Hope Center ist ein Begegnungszentrum, in zu dem auch Angebote für Familien, für psychosoziale Unterstützung (Lebensschule), kreative Kurse, eine Musikschule, sowie eine adventistische Kirchengemeinde (Adventgemeinde), eine evangelisch-freikirchliche (baptistische) Kirchengemeinde und eine weitere evangelische Freikirchengemeinde (InnChurch) gehören. Mehr Informationen unter https://wasserburg.wolkenflitzer.info/ und https://hopecenter-wasserburg.de/

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