Adventistische Institutionen auf dem Evangelischen Kirchentag

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist eine der größten religiösen Veranstaltungen in Deutschland. In den vergangenen fünf Tagen hatten nach Angaben der Veranstalter rund 70.000 Menschen mit einem Ticket am Kirchentagsprogramm teilgenommen, beim Abend der Begegnung am Mittwoch waren rund 130.000 Menschen in der Nürnberger Innenstadt unterwegs.„Es waren intensive Tage mit vielen positiven Begegnungen. Es war eine Freude, dass wir als Vertreter unserer Freikirche bei diesem Ereignis mit dabei sein konnten“, so Johannes Naether und Werner Dullinger, Präsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Nord/Ost- bzw. Süd-Deutschland. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ging aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts hervor. Gegenwärtig zählt sie über 22 Millionen Mitglieder in mehr als 200 Ländern der Erde. In Deutschland sind rund 34.000 Mitglieder in 542 Gemeinden organisiert. Ihre einzige Glaubensgrundlage ist die Bibel. Weitere Informationen unter www.adventisten.de ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ist eine internationale Hilfsorganisation, die gemäß ihrem Motto „Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe“ in unterschiedlichen Bereichen für Bedürftige arbeitet. ADRA Deutschland wurde 1987 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und gehört zu einem weltweiten Netzwerk mit über 130 nationalen ADRA-Büros. Weitere Informationen unter www.adra.de Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Hier können acht Bachelor- und Master-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Rund 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Weitere Informationen unter www.thh-friedensau.de Zum Medienzentrum Hope Media Europe mit Sitz in Alsbach-Hähnlein gehört auch der christliche Fernsehsender Hope TV Deutsch. Er ist Teil der internationalen Senderfamilie Hope Channel, die 2003 in den USA gegründet wurde und aus rund 50 nationalen Sendern besteht. Die Sendungen von Hope TV Deutsch sind zu empfangen über Satellit, Kabel Unitymedia und Internet. Weitere Informationen unter www.hopetv.de