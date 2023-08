Adventistische Hilfsdienste unterstützen Betroffene der Waldbrände auf Hawaii

Der adventistische Wohlfahrtsdienst Adventist Community Service (ACS) in den USA unterstützt die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach den Waldbränden auf Hawaii. Seine Katastrophenhilfeabteilung arbeitet mit anderen Organisationen zusammen, um den betroffenen Einwohnern zu helfen, insbesondere in der Stadt Lahaina auf der Insel Maui, wo die größten Schäden entstanden sind. Dies teilte der Pressedienst der adventistischen Kirchenleitung in Nordamerika mit. Die Waldbrände auf der hawaiianischen Insel Maui haben in der vergangenen Woche mindestens 100 Menschenleben gefordert und Hunderte von Gebäuden beschädigt oder völlig zerstört.



Die Hilfsorganisationen arbeiten zusammen, um die Betroffenen der Waldbrände wirksamer unterstützen zu können, die in der vergangenen Woche Lahaina und andere Teile von Maui verwüstet haben. Mark Tamalaa, der regionale ACS-Leiter, koordiniert diese Zusammenarbeit vor Ort.



Notunterkunft in Kirchengemeinde



Die Brände auf Maui gelten inzwischen als der Waldbrand mit den meisten Todesopfern in der Geschichte der USA. Viele Menschen konnten nicht rechtzeitig evakuiert werden.



Im Gebäude der örtlichen adventistischen Kirchengemeinde in Kahului „beherbergen wir über 50 Bewohner, deren Häuser durch das Feuer zerstört wurden“, sagte W. Derrick Lea, Leiter von ACS Nordamerika. „Wir wissen nicht, wie lange dieser Einsatz notwendig sein wird, aber die regionale adventistische Kirchenleitung in Hawaii hat beschlossen, dass wir den Bedürftigen in angemessener Weise helfen werden.“ ACS arbeitet mit der Heilsarmee zusammen, die die Menschen in den Unterkünften mit warmen Mahlzeiten und Lebensmitteln versorgt. Die psychosoziale Betreuung dieser Menschen werde von ACS übernommen, so Lea.



Obwohl die örtliche adventistische Kirchengemeinde in Lahaina einige Schäden erlitten habe, werde das Kirchengelände voraussichtlich für die Verteilung von Hilfsgütern genutzt. Außerdem solle eine Dusch- und Waschanlage in Betrieb genommen werden. Diese Bemühungen würden von den lokalen freiwilligen Helfern des ACS unterstützt.



ADRA liefert Hilfsgüter



Auch die adventistische Hilfsorganisation ADRA will vor Ort Hilfsgüter verteilen. „Es handelt sich um Zelte, Bausätze für Unterkünfte und Solarlampen. Diese Güter werden zur Unterstützung unseres Einsatzes auf Hawaii verwendet und an Bedürftige in der betroffenen Region verteilt. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit unseren Freunden von ADRA zusammenzuarbeiten“, so Lea. Er rechnet damit, dass die Hilfe mehrere Monate und der Wiederaufbau mehr als ein Jahr dauern wird.