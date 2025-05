Adventisten wachsen weltweit auf 23,6 Millionen Mitglieder

Der vom Büro für Archive, Statistik und Forschung (ASTR) der adventistischen Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) herausgegebene Bericht enthält Daten zu Taufen, Gottesdienstbesuchern und Gesamtmitgliedschaft auf Ebene der dreizehn teilkontinentalen Kirchenleitungen der Adventisten in der Welt. Am 31. Dezember 2023 betrug die weltweite Kirchenmitgliedschaft 22.785.195, die per Ende 2024 auf 23.684.237 angestiegen ist, was einem Nettozuwachs von 899.042 Mitgliedern entspricht. Die Zahlen bestätigen, dass der Antrieb des adventistischen Wachstums nach wie vor fest im globalen Süden verwurzelt ist, insbesondere in Afrika südlich der Sahara und in Südasien, vor allem in Papua-Neuguinea.Die beiden teilkontinentalen Kirchenleitungen in Europa melden beide kleine Nettozuwächse bei der Mitgliedschaft: knapp 2.300 Personen in West- und Südeuropa (EUD) auf 183.844, und in Nord- und Südosteuropa (TED) um knapp 2.000 Personen auf 92.439. Die zahlenmäßig kleinste teilkontinentale Kirchenleitung, die für Euro-Asien (ESD) zuständig ist und auch Russland umfasst, meldete eine Abnahme der Mitgliedschaft um 1.000 Personen auf 57.327 Personen.Die nordamerikanische Kirchenleitung (NAD) verzeichnete gemäß einer Meldung von SPECTRUM, Zeitschrift der Vereinigung adventistischer Foren in den USA, rund 42.000 Nettozugänge und erreichte damit eine Kirchenmitgliedschaft von 1.287.739 Personen. Die südamerikanische Kirchenleitung (SAD) verzeichnete demnach in mindestens zwei brasilianischen Verbänden erhebliche Rückgänge und meldete große Abgänge in mehreren Regionen, was zu einem geringeren Nettozuwachs von insgesamt 214.000 Mitgliedern führte, so dass sich die Gesamtzahl auf 2.704.791 belief.Die langfristigen Missionsaktivitäten in der Region Naher Osten und Nordafrika, die seit Anfang der 1990er-Jahre das Hauptziel der kirchlichen Initiative „Globale Mission im 10/40 Fenster“ ist, zeigten weiterhin nur begrenzte Ergebnisse. Obwohl die Region laut SPECTRUM mehr als 30 Jahre lang als „hohe Priorität“ für die Gemeindegründung eingestuft wurde, stagniert das Mitgliederwachstum in weiten Teilen der vorwiegend von Menschen muslimischen Glaubens geprägten Region.Zur Vorabausgabe des statistischen Jahresberichts 2025 (Englisch):