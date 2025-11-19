Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042997

Adventistischer Pressedienst Deutschland APD Sendefelderstr. 15 73760 Ostfildern, Deutschland http://www.apd.info
Ansprechpartner:in Herr Thomas Lobitz +49 4131 9835521
Logo der Firma Adventistischer Pressedienst Deutschland APD

Adventgemeinde Neumünster beteiligte sich mit Musik und Bilderpräsentation an Nacht der Kirchen

Am 14. November öffneten 12 Kirchengemeinden in Neumünster ihre Türen und luden zu einer besonderen Nacht voller Musik, Kultur und Begegnungen ein. Auch die örtliche adventistische Kirchengemeinde (Adventgemeinde) nahm an der Nacht der Kirchen teil

(lifePR) (Ostfildern, )
Jede Kirchengemeinde gestaltete ihr eigenes Programm, beginnend am frühen Abend und oft bis spät in die Nacht – verteilt über die ganze Stadt.

Teil des Programms der Adventgemeinde Neumünster war ein Konzert des 20-köpfigen Chors „ChoriFeen“ aus der Adventgemeinde Hamburg-Barmbek. Sie sangen Heiteres, Beschwingtes und Besinnliches und mischten dabei unbeschwert die Genres zwischen Pop, Klassik und geistlicher Musik.

Zwischen den beiden Konzertabschnitten und nach dem Konzert zeigte der Profi-Fotograf Aribald Wesselow (Jahrgang 1936) jeweils einen Teil seiner Bilderpräsentation „Es werde Licht – Staunen über Gottes Schöpfung“. Humorvoll und anekdotenreich führte Pastor i.R. Joachim Lang durch das Programm. In den Pausen hatten die Besucher Zeit, Gebetsoasen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu besuchen und mit dem Pastor der Adventgemeinde, Michael Brunotte, zu sprechen.

Adventgemeinde Neumünster

Die Adventgemeinde Neumünster versammelt sich seit 1951 in der Marienstraße 12, in einer neubarocken Villa im Stadtzentrum. Als Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten feiern die Mitglieder ihren Gottesdienst am Samstag (Sabbat).

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.