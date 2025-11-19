Adventgemeinde Neumünster beteiligte sich mit Musik und Bilderpräsentation an Nacht der Kirchen
Am 14. November öffneten 12 Kirchengemeinden in Neumünster ihre Türen und luden zu einer besonderen Nacht voller Musik, Kultur und Begegnungen ein. Auch die örtliche adventistische Kirchengemeinde (Adventgemeinde) nahm an der Nacht der Kirchen teil
Teil des Programms der Adventgemeinde Neumünster war ein Konzert des 20-köpfigen Chors „ChoriFeen“ aus der Adventgemeinde Hamburg-Barmbek. Sie sangen Heiteres, Beschwingtes und Besinnliches und mischten dabei unbeschwert die Genres zwischen Pop, Klassik und geistlicher Musik.
Zwischen den beiden Konzertabschnitten und nach dem Konzert zeigte der Profi-Fotograf Aribald Wesselow (Jahrgang 1936) jeweils einen Teil seiner Bilderpräsentation „Es werde Licht – Staunen über Gottes Schöpfung“. Humorvoll und anekdotenreich führte Pastor i.R. Joachim Lang durch das Programm. In den Pausen hatten die Besucher Zeit, Gebetsoasen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu besuchen und mit dem Pastor der Adventgemeinde, Michael Brunotte, zu sprechen.
Adventgemeinde Neumünster
Die Adventgemeinde Neumünster versammelt sich seit 1951 in der Marienstraße 12, in einer neubarocken Villa im Stadtzentrum. Als Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten feiern die Mitglieder ihren Gottesdienst am Samstag (Sabbat).