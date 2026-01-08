AWW-Suppenküche „Nachschlag“ in Ludwigsburg verköstigte über 170 Bedürftige am 28. Dezember
Die Suppenküche „Nachschlag“ des Advent-Wohlfahrtswerks e.V. (AWW) in Ludwigsburg hat im vergangenen Jahr am 28. Dezember rund 170 Bedürftige mit einem festlichen Weihnachtsessen verköstigt. Davon erhielten 50 Personen das Essen zum Mitnehmen.
Zur Mahlzeit gehörte ein Salatteller mit Eidekoration, ein vegetarisches Schnitzel mit Blaukraut und zweierlei Klößen; ein heißer und duftender Apple Crumble an Vanilleeis rundete das Festmenü ab. Für neue Gäste sei es eine Überraschung gewesen, dass die Gäste beim Abräumen von den Servicekräften gefragt wurden, ob ein Nachschlag gewünscht wird. Ein Gast kommentierte: „So etwas leckeres hätte ich heute nicht erwartet. Das ganze Menü war wie in einem Sternerestaurant. Mein großes Kompliment an das Küchenteam“.
Die Gäste wurden zum Singen von Weihnachtsliedern eingeladen, die am Flügel von Denis Brajlovic schwungvoll begleitet wurden.
Pastor Dr. Christoph Berger war bereits zum dritten Mal dabei: „Unser Leben und auch die Geschichte der Menschheit ist geprägt von gebrochenen Versprechen ... Als Gott Mensch wurde ist sein Name „Immanuel“, welcher zugleich ein Versprechen ist: Gott mit uns! Wir müssen unser Leben nicht allein schaffen, wir müssen es nicht allein verstehen – aber wir dürfen wissen: Gott ist mit uns, auch in 2026“ umfasste er den Weihnachtsgedanken und stellte einen aktuellen Bezug für jeden her. Zum Ende der Weihnachts-Suppenküche wurde jedem Gast eine große Präsenttasche mit Dingen des täglichen Bedarfs überreicht und eine weitere mit Clementinen, Kiwis und Orangen.
Über 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagierten sich bei der Zubereitung der Gerichte, der weihnachtlichen Dekoration und der Betreuung der Gäste.
„Für diese fast vierstündige Weihnachts-Suppenküche sind viele und aufwendige Vorbereitungen notwendig, die uns seit dem Spätsommer beschäftigten“, so Reinhard Knobloch, bei dem der Einsatz für diese ehrenamtliche Arbeit schon die Ausmaße eines Nebenjobs einnimmt. „Sehr dankbar und Verbunden bin ich der Vielzahl von Unterstützern und Spendern, durch deren Waren- und Geldspenden diese Veranstaltung in diesem Umfang möglich gemacht wird. Viele der Sponsoren helfen uns auch bei den monatlichen Suppenküchen, da wir als AWW-Helferkreis Ludwigsburg ein rein spendenbasierter Helferkreis des Advent-Wohlfahrtswerk e.V. sind.“
Über die Suppenküche Nachschlag
Die Suppenküche Nachschlag veranstaltet jeden 4. Sonntag im Monat von 12 bis 13.30 Uhr einen sozialen Mittagstisch zum Preis von einem Euro in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde Ludwigsburg, Carl-Goerdeler-Str. 16. Ehrenamtliche Helfer bereiten ein schmackhaftes Menü zu. In geselliger Runde wird die Mahlzeit an Gemeinschaftstischen verspeist. Besonders willkommen sind Bedürftige, Flüchtlinge und Menschen in sozialen Notlagen.
Die Suppenküche Nachschlag wird vom AWW-Helferkreis Ludwigsburg getragen und lebt ausschließlich von Sach- und Geldspenden sowie vom ehrenamtlichen Engagement Info unter www.aww-bw.de/ludwigsburg. Träger der Suppenküche Nachschlag ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V., das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Es hat seinen Sitz in Hannover. Weitere Informationen gibt es unter www.aww.info.