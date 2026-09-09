AWW-Seniorenheim Friedensau in FOCUS-Gesundheit Top-Empfehlungsliste aufgenommen
Das Seniorenheim Friedensau, eine Einrichtung des Advent-Wohlfahrtswerks e.V. (AWW), wurde in die neue Empfehlungsliste TOP-Pflegeheime 2026 des Medienportals FOCUS-Gesundheit aufgenommen, was eine besondere Auszeichnung für das Haus bedeutet.
Christliches Menschenbild und qualifizierte Pflege
Das Seniorenheim Friedensau verbindet seit vielen Jahren qualifizierte Pflege mit einem christlich geprägten Menschenbild. Im Mittelpunkt stehen die Würde jedes einzelnen Menschen, eine individuelle Begleitung sowie ein respektvolles und herzliches Miteinander. Die ruhige Lage im Grünen und die weitläufige, barrierefreie Parkanlage schaffen eine Atmosphäre, in der sich Bewohnerinnen und Bewohner sicher und geborgen fühlen können.
Leistungsangebot im Seniorenheim Friedensau
Das Leistungsangebot umfasst die vollstationäre Langzeitpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie seniorengerechtes Wohnen mit individuellen Serviceleistungen. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Therapie- und Bewegungsmöglichkeiten, darunter Aquagymnastik im Therapiebecken des Bewegungsbades, sowie vielfältige Freizeit-, Gesundheits- und Betreuungsangebote. Zudem gibt es einen eigenen Friseur, Arzt- und Einkaufsfahrten für die Bewohnerinnen und Bewohner, organisierte und begleitete Ausflüge und einiges mehr.
„Die Aufnahme in die FOCUS-Gesundheit Empfehlungsliste ist für uns eine wertvolle Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, sagte Geschäftsführer Georg Remmert. „Sie gilt vor allem unseren engagierten Mitarbeitenden, die sich mit hoher Fachkompetenz, Menschlichkeit und großem persönlichen Einsatz für das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen.“
Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch des Seniorenheims Friedensau, älteren Menschen nicht nur professionelle Pflege, sondern auch ein Zuhause mit Lebensqualität, Gemeinschaft und christlicher Nächstenliebe zu bieten.
Im Pflegeheim Friedensau arbeiten auch Pflegekräfte aus den Philippinen, die im Rahmen eines Austauschs mit der Adventist University of the Philippines (AUP) angeworben wurden (siehe auch APD-Meldung vom 16. April 2025). An der AUP werden im Rahmen eines Pflegestudiums Pflegefachkräfte ausgebildet.
Über das Seniorenheim Friedensau
Das 1907 eröffnete Seniorenheim Friedensau ist älteste Einrichtung im AWW. Es wurde im Jahre 1997 komplett neu gebaut und verfügt heute über 120 Betten der vollstationären Pflege. Zum Advent-Wohlfahrtswerk gehören deutschlandweit vier weitere Seniorenheime in Berlin, Mettmann, Uelzen und in Bad Aibling. Ihnen gemeinsam ist der Anspruch, älteren und pflegebedürftigen Menschen ein sicheres und liebevolles Zuhause zu bieten. Christliche Werte bestimmen die Pflege und die tägliche Betreuung. Darüber hinaus Respekt sind persönlicher Zuwendung, seelisches Wohlbefinden, Gemeinschaft und geistige Anregungen wichtig. So entstehen Orte, an dem sich ältere Menschen sicher, verstanden und geborgen fühlen können. Website: https://seniorenheim-friedensau.de/
Advent-Wohlfahrtswerk e.V.
Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe sowie ehrenamtliche Helferkreise. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: https://aww.info/.