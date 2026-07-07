ADRA startet weltweite Kampagne „Gerechtigkeit beginnt in der Kindheit“
Die Hilfsorganisation ADRA International (Adventist Development and Relief Agency) hat eine weltweite Kampagne ins Leben gerufen, die sich dem Schutz der Würde, der Rechte und der Zukunft von Kindern auf der ganzen Welt widmet
Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, berichtet, dass mehr als 333 Millionen Kinder in extremer Armut leben und mit weniger als zwei Euro pro Tag auskommen müssen. Mehr als 473 Millionen Kinder leben in von bewaffneten Konflikten betroffenen Gebieten, während über 140 Millionen mindestens einen und mehr als 15 Millionen beide Elternteile verloren haben. Zudem wurden Dutzende Millionen Kinder aufgrund von Gewalt, Konflikten und Instabilität aus ihrer Heimat vertrieben.
„Für ADRA beginnt Gerechtigkeit bei den Kindern“, so Paulo Lopes, Präsident von ADRA International. „Wenn Kindern Sicherheit, Bildung, Chancen oder die Möglichkeit, zu wachsen und sich zu entfalten, verwehrt werden, ist Gerechtigkeit nicht verwirklicht. Der Schutz von Kindern ist nicht nur ein Akt des Mitgefühls, sondern eine Verpflichtung, eine gerechtere Welt für künftige Generationen zu schaffen.“
Fortsetzung der Kampagne für das Recht auf Schulbildung
Die Kampagne „Gerechtigkeit beginnt in der Kindheit“ setzt die Arbeit von ADRA fort, Kinder in Krisensituationen zu unterstützen. Im Oktober 2019 startete ADRA die weltweite Kampagne „Every Child. Everywhere. In School“. Die Kampagne war ein Aufruf an die Staats- und Regierungschefs weltweit, allen Kindern unabhängig von Hautfarbe, Alter, Nationalität, Geschlecht, Religion oder Herkunft Zugang zu Bildung zu gewähren.
„Every Child. Everywhere. In School.“ hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2020 durch örtliche Initiativen in Zusammenarbeit mit der weltweiten Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten eine Million Unterschriften zu sammeln und die Staats- und Regierungschefs der Welt aufzufordern, Maßnahmen zu ergreifen, damit Kinder eine qualitativ hochwertige Bildung erhalten. ADRA gab bekannt, dass bis 29. Juli 2020 über 1,1 Millionen Unterschriften gesammelt werden konnten. Die Namen der Unterzeichner wurden an die höchsten Regierungsebenen weitergeleitet, um sich für die Bildung von Kindern einzusetzen. Anschließend erarbeitete ADRA Maßnahmenziele und Informationspakete, die auf die Bildungsbedürfnisse der einzelnen Länder zugeschnitten waren, um die Unterzeichner dabei zu unterstützen, sich aktiv für diese Anliegen einzusetzen.
In den kommenden Monaten wird ADRA Geschichten, Videos und andere Beiträge in den sozialen Medien veröffentlichen. Diese werden darstellen, wie gesellschaftliche Gruppen auf der ganzen Welt im Rahmen der neuen Kampagne daran arbeiten, Kinder zu schützen, Familien zu stärken und dauerhafte Veränderungen zu bewirken. Mit der Kampagne „Gerechtigkeit beginnt in der Kindheit“ möchte ADRA das Bewusstsein schärfen, zum Handeln anregen und Unterstützung für Kinder mobilisieren, die mit einigen der größten Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert sind.
Über ADRA
Das Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 118 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org.
ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50 Angestellte. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: adra.de