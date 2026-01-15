Kontakt
ADRA leistet Winterhilfe für Familien in Gaza

Die Hilfsorganisation ADRA unterstützt Familien in Gaza mit Hilfspaketen, damit sie den Winter gut überstehen. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren.

Seit dem Waffenstillstand im Oktober 2025 kehrten viele von ihnen in den Norden Gazas zurück, weil die Lebensbedingungen im Süden noch schlechter seien. Dies geht aus einer Projektbeschreibung der Hilfsorganisation ADRA Deutschland hervor. Die meisten von ihnen leben in beschädigten Gebäuden, Zelten oder öffentlichen Unterkünften. Starke Regenfälle Mitte November haben zudem tausende von Familien getroffen und die ohnehin prekäre Situation weiter verschlimmert.  Diese Menschen bräuchten Hilfe, um zu überleben, denn durch die Zerstörungen fehlten sichere Unterkünfte, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser.

In Ägypten organisiert Plan International Ägypten für ADRA die Beschaffung, Verpackung und den Transport von Hilfspaketen mit warmer Kleidung, Schuhe, Decken und Zelten für 832 Familien (insgesamt etwa 4160 Personen) in Gaza. Sie würden anschließend per Lastkraftwagen zum Grenzübergang in Rafah gebracht. Dort würden sie an lokalen Partner zur weiteren Verteilung übergeben.

Wie ADRA seit 2024 in Gaza geholfen hat

Bereits im Jahr 2024 startete ADRA zusammen mit der gemeinnützigen Organisation ANERA (www.anera.org) ein Gaza-Nothilfeprojekt und versorgte fast 30.000 Menschen in einigen der am stärksten vom Konflikt betroffenen Gebieten mit lebenswichtiger Nahrungsmittelhilfe Seither wurde die Hilfe im Rahmen des Möglichen mit verschiedenen Partnern fortgesetzt (siehe APD-Meldungen vom 15. Mai 2024 und vom 27. 1. 2025).  

Über ADRA Deutschland e.V.

ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 119 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Für die Menschen in Gaza kann unter dem Stichwort „Gaza Nothilfe“ über das Spendenformular bei ADRA Deutschland https://adra.de/spenden gespendet werden. Weitere Informationen: www.adra.de

