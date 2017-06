ADRA-Chef neuer Vorstandsvorsitzender von Gemeinsam für Afrika

„In Europa wird sehr einseitig auf Afrika geschaut – das ist weder fair, noch entspricht es den Tatsachen“, gab Molke zu bedenken. „hat eine sehr wichtige Rolle in der deutschen Öffentlichkeit. In diesem Bündnis sorgen wir uns für eine ausgewogene Sicht auf diesen großartigen Kontinent.“ Hier ehrenamtlich tätig zu werden treffe den Kern des Auftrages von, sagte Molke weiter. „Mir ist völlig klar, dass diese Aufgabe nur mit anderen Organisationen gemeinsam immer besser gelingen kann.“ Die Wahl von Christian Molke zum Vorstandsvorsitzenden erfolgte auf der Mitgliedervollversammlung Anfang Juni 2017.ist ein Bündnis von über 20 Hilfsorganisationen, das mit Kampagnen, Veranstaltungen, Spenden und Bildungsarbeit auf die Zustände und Chancen Afrikas aufmerksam macht. Alle teilnehmenden Organisationen, darunterund, setzen sich für verbesserte Lebensbedingungen in Afrika ein., mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt, konzentriere sich derzeit vor allem auf die herrschende Hungersnot in Ost-Afrika, teilte das Hilfswerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit. Dort würden beispielsweise Ernährungsprojekte im Südsudan, in Kenia sowie in Äthiopien durchgeführt.Diese Agenturmeldung ist auch im Internet abrufbar unter: www.apd.info