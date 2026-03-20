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ACK Deutschland nimmt neues Vollmitglied auf und verabschiedet Erklärung zum Krieg im Nahen Osten

Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hat auf ihrer letzten Sitzung eine Erklärung zum Krieg im Nahen Osten verabschiedet. Mit der Kirche des Nazareners wurde ein neues Vollmitglied aufgenommen.

(lifePR) (Rastatt/Baden-Württemberg, )
Die Mitgliederversammlung tagte vom 18. bis 19. März in Rastatt. Sie äußerte in der  verabschiedeten Erklärung ihre „tiefe Sorge über die anhaltenden neuerlichen Kampfhandlungen zwischen Israel und den USA auf der einen Seite und dem Iran und der Hisbollah im Libanon auf der anderen Seite. Wir bekräftigen unsere Überzeugung, dass Frieden nicht durch Waffen, sondern durch Dialog und Diplomatie erreicht werden kann und warnen alle Beteiligten vor einer weiteren Eskalation des Krieges.“

„Wir sind entsetzt über die Folgen für die Zivilbevölkerung und erklären uns solidarisch mit den Opfern und ihren Angehörigen“, heißt es in der Verlautbarung weiter. „Der Glaube an Gott verpflichtet uns, jeder Instrumentalisierung von Religion entschieden entgegenzutreten und im Namen Gottes des Schöpfers, der Versöhnung und des Friedens deutlich Partei für die Opfer von Gewalt und Verfolgung zu ergreifen! Gott ist ein Freund des Lebens! Christus ruft uns zur Feindesliebe auf und ermahnt uns, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Wir rufen Menschen aller Religionen zum Gebet für die Opfer und für einen gerechten Frieden auf. Wir beten, dass sich die Krisenregion Nahost von einer Stätte immer wiederkehrenden Blutvergießens endlich zu einem Ort des Friedens wandelt!“

Kirche des Nazareners nun Vollmitglied

Die Kirche des Nazareners ist im Rahmen der 258. Mitgliederversammlung offiziell als Vollmitglied in die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland aufgenommen worden. Seit 2018 war die Kirche bereits Gastmitglied in der ACK. Dabei handelt es sich um eine evangelische Freikirche in der Tradition der Heiligungsbewegung. In Deutschland gehören rund 20 Gemeinden mit etwa 1.100 Mitgliedern zur Kirche des Nazareners. Weltweit ist sie in über 165 Ländern vertreten und zählt rund 2,7 Millionen Mitglieder.

ACK in Deutschland

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) wurde am 10. März 1948 gegründet. Im Jahr 2026 gehören ihr zwanzig Kirchen unterschiedlicher Traditionen an, weitere fünf Kirchen sind Gastmitglieder, darunter die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, und fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus. Die Geschäftsstelle der ACK in Deutschland, die „Ökumenische Centrale“, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main: www.oekumene-ack.de.

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