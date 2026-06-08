80 Jahre Weltverband der Bibelgesellschaften

- Geistliche Ausrichtung: Gottes Führung durch die Heilige Schrift, das Gebet und den Heiligen Geist suchen.
- Universeller Zugang: Die Verfügbarkeit der Bibel über Sprachen, Formate und sozioökonomische Kontexte hinweg erweitern.
- Tiefgehende Auseinandersetzung: Zum Nachdenken, zur Nachfolge und zur lebenslangen Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift anregen.
- Kulturelle Relevanz: Unterstützung vielfältiger Ausdrucksformen der Heiligen Schrift, einschließlich digitaler, akustischer und gebärdensprachlicher Formate.
- Partnerschaft mit den Kirchen: Weltweite Befähigung der Kirchen zu einem wirksamen, konfessionsübergreifenden Dienst, um die Bibel zu verbreiten.
- Ganzheitliche Mission: Verknüpfung der Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift mit Mitgefühl, Gerechtigkeit und Dienst.
Auch wollen die Bibelgesellschaften den Glauben kommender Generationen stärken, heißt es in der Presseinformation. Inzwischen engagieren sich zahlreiche Bibelgesellschaften weltweit mit speziellen Programmen für Kinder und Jugendliche, in Partnerschaften mit Gemeinden sowie durch strategische Schwerpunktsetzungen für die Zukunft.
„Während wir 80 Jahre gemeinsamen Engagements feiern, danken wir Gott für seine Treue und für die unzähligen Menschen, die seit Beginn unserer globalen Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert dazu beigetragen haben, die Bibel über Sprachen, Kulturen und Generationen hinweg zugänglich zu machen. Diese Erklärung ist nicht nur ein Rückblick auf unsere Vergangenheit, sondern entwirft auch eine Vision für die Zukunft. Wir sind überzeugt, dass die Bibel auch künftig Hoffnung, Wahrheit und Orientierung für junge Menschen und für alle bietet, die in einer komplexen Welt nach Sinn suchen. Gemeinsam mit Kirchen und Partnern weltweit erneuern wir unsere Verpflichtung zu der uns anvertrauten Vision: die Bibel für alle“, so Dirk Gevers, Generalsekretär der United Bible Societies.
Jubiläumsfeier der Bibelgesellschaften in Jakarta
Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen einer internationalen Konferenz in Jakarta/Indonesien statt. Vertreterinnen und Vertreter von nahezu allen Bibelgesellschaften weltweit kamen dort zusammen, darunter auch Delegierte der Deutsche Bibelgesellschaft.
Neben dem offiziellen Programm bot die Konferenz zahlreiche Möglichkeiten für Begegnung, Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration. Vorträge, Workshops und „Geschichten der Hoffnung“ aus aller Welt ebenso wie gemeinsame Gottesdienste und kreative Austauschformate stärkten die Verbundenheit der Teilnehmenden. Zugleich wurde deutlich: Die Bibelgesellschaften verstehen sich als Teil einer weltweiten Bewegung, die der Kirche und allen Menschen dient, die Gottes Wort suchen. Auch nach 80 Jahren bleibe der gemeinsame Auftrag lebendig: Menschen weltweit mit der Bibel zu erreichen und kommenden Generationen Hoffnung, Orientierung und Glauben weiterzugeben.
Mehr über den Weltverband der Bibelgesellschaften unter www.die-bibel.de/ubs und https://unitedbiblesocieties.org/
Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG)
Die Deutsche Bibelgesellschaft ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. Außerdem verantwortet sie die Gute Nachricht Bibel und die BasisBibel sowie biblische Kinderbücher und Verständnishilfen für die Bibel. International ist die DBG für die wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen zuständig. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de.