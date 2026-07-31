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6. Hope Camp in Friedensau vom 4.–9. August

Vom 4. bis 9. August wird das diesjährige Hope Camp, auf dem Zeltplatz der Ortschaft Friedensau (bei Magdeburg) stattfinden. Es wird ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen angeboten

(lifePR) (Friedensau bei Magdeburg, )
Das Hope Camp findet zum sechsten Mal statt und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und dem Medienzentrum Hope Media (Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt) organisiert. Zahlreiche Ehrenamtliche unterstützten das Organisationsteam ehrenamtlich bei der Durchführung der Veranstaltung. Im letzten Jahr nahmen 640 Menschen aller Altersstufen daran teil, darunter 200 Kinder.

Hauptredner Miodrag Jovanovic

Das Hope Camp richtet sich an Menschen, die wissen wollen, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Menschen aller Generationen können dort in familiärer Atmosphäre gemeinsam Freizeit gestalten und einander kennenlernen. Hauptredner in diesem Jahr ist Miodrag Jovanovic, Pastor in München und Sprecher bei Hope TV. Der gebürtige Berliner ist verheiratet, hat drei Kinder und ist fasziniert von der Vielfalt der biblischen Texte. Er interessiert sich für Politik und Kultur und ist überzeugt, dass Kirche heute sehr relevant sein kann.

Vielfältiges Freizeitprogramm

Neben Versammlungen in der Friedensauer Zeltarena gab ein vielfältiges Freizeitprogramm in so genannten Erlebniswelten. Darunter sind zahlreiche Angebote für Kinder verschiedener Altersstufen und Erwachsene wie Spaziergänge mit Alpakas, Reiten, Kreatives, Sportliches oder Kulinarisches. Andere Lebenswelten sind als Workshops zum Kennenlernen der Bibel oder zur Vertiefung von Glaubens- und Lebensthemen konzipiert.

Mehr über das Hope Camp: https://hope-camp.de/

Über die Veranstalter

Die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, zählt derzeit weltweit über 22 Millionen mündig getaufte Mitglieder, in Deutschland sind es über 34.000. Informationen unter www.adventisten.de. Hope Media ist ein europäisches Medienzentrum der Adventisten mit Sitz in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt und betreibt unter anderem den Fernsehsender Hope TV. Informationen unter https://hopemedia.eu/ Über den Ort Friedensau siehe www.friedensau.de.

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