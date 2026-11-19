50 Jahre ACK Niedersachsen: Adventisten gestalteten Jubiläumsfeier mit
130 Gäste aus verschiedenen Kirchen kamen in Hannover zusammen zur Jubiläumsfeier der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Niedersachsen (ACKN) zusammen. Der adventistische Kirchenpräsident Johannes Naether gestaltete den Festgottesdienst mit
Ökumenische Vielfalt als Chance
Im Mittelpunkt des Jubiläums stand die Frage, wie die ökumenische Zusammenarbeit künftig gestaltet werden kann. Darüber diskutierten die Theologin Prof. Dr. Regina Elsner von der Universität Münster, Landesbischof Ralf Meister, Domkapitular Dr. Martin Schomaker und der baptistische Pastor Jürgen Tischler.
Beiträge aus kleineren Kirchen ergänzten die Diskussion. Dabei wurde deutlich, dass die Vielfalt christlicher Traditionen Chancen für das gemeinsame Zeugnis eröffnet, zugleich aber gegenseitige Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfordert.
Der ACKN-Vorsitzende Günter Baum zog eine positive Bilanz: „Es ist uns gelungen, Personen aus allen 26 Mitglieds- und Gastkirchen aktiv in den Jubiläumstag einzubinden.“ Die Atmosphäre sei konstruktiv, herzlich und kreativ gewesen.
Adventistischer Kirchenpräsident an ökumenischer Vesper beteiligt
Unter dem Leitwort „Wir stehen zusammen“ feierten die Teilnehmenden eine ökumenische Vesper. Im Mittelpunkt standen der Dank für fünf Jahrzehnte Zusammenarbeit und die europäische Charta Oecumenica, die zu einem vertieften ökumenischen Miteinander verpflichtet. Sie wurde von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten jedoch nicht unterzeichnet, siehe dazu die APD-Meldung vom 16. September 2026.
An der Gestaltung beteiligte sich auch Pastor Johannes Naether, Präsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Gemeinsam mit weiteren Kirchenvertretern, darunter Landesbischöfin Dr. Christina-Maria Bammel und Metropolit Anba Damian, brachte er Glaubensüberzeugungen und Bitten zum Ausdruck.
Die Predigt hielt der anglikanische Geistliche Christopher Easthill, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Die koreanische Bonhyang-Gemeinde übernahm die musikalische Gestaltung.
Gemeinsames Zeichen für Demokratie
Das Motto „Wir stehen zusammen“ wurde auch außerhalb des Gottesdienstes aufgegriffen. Die Teilnehmenden beteiligten sich an einer Lichteraktion für Demokratie auf dem Mühlenberger Marktplatz.
„Wenn ein breites ziviles Bündnis ein Zeichen für Demokratie und Menschenwürde setzt, sind wir selbstverständlich dabei“, erklärte ACKN-Geschäftsführerin Dr. Stephanie van de Loo.
ACK Niedersachsen
Die ACK Niedersachsen wurde am 27. November 1976 gegründet. Ihr gehören heute 23 Mitgliedskirchen und drei Gastmitglieder an, darunter seit 2007 die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Das Jubiläum bot Gelegenheit, auf fünf Jahrzehnte ökumenischer Zusammenarbeit zurückzublicken und gemeinsame Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
Weitere Informationen und eine Bildergalerie sind unter www.ackn.de verfügbar.