5. Hope Camp mit 640 Teilnehmenden aus ganz Deutschland
Vom 5. bis 10. August nahmen 640 Menschen aus ganz Deutschland, darunter 200 Kinder, am Hope Camp auf dem Zeltplatz der Ortschaft Friedensau (bei Magdeburg) teil. Es gab ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen.
Von der „Schwimmphonie“ zur „Stimmphonie“
Beim thematischen roten Faden des Hope Camps ging es um die Stimme – die fremden Stimmen, die eigenen Stimmen und die Stimme Gottes. Wir sind ständig z.B. über Social Media von einem Meer an Stimmen umgeben – einer „Schwimmphonie“, wie es der Sprecher des Hope Camps, Pastor Manuel Füllgrabe (Leipzig), formulierte. Wie kann ich in diesem Stimmengewirr die Stimme Gottes wahrnehmen und meine eigene Stimme finden? Wie können Menschen eine gemeinsame Stimme finden – also von der „Schwimmphonie“ zur „Stimmphonie“ gelangen? Anhand einiger Begebenheiten aus der Bibel – vorwiegend aus dem Markusevangelium – verdeutlichte er, wie es Jesus gelang, die Stimme Gottes hörbar zu machen und Menschen zu inspirieren, ihre eigene Stimme zu finden und für Gott einzusetzen. Sie werden zu „Liebesweiter-Leitern“ und zu „Hopetimisten“ – mit diesen und weiteren Wortschöpfungen beschrieb Manuel Füllgrabe die Kernaussagen seiner Ansprachen auf einprägsame Weise. An den Vormittagen führte ein Anspiel in die Thematik ein, die dann vom Sprecher an den Abenden aufgegriffen und ausgeführt wurde.
Erlebniswelten
Neben Versammlungen in der Friedensauer Zeltarena gab ein vielfältiges Freizeitprogramm in 60 so genannten Erlebniswelten. Darunter waren zahlreiche Angebote für Kinder verschiedener Altersstufen und Erwachsene wie Spaziergänge mit Alpakas, Reiten, Kreatives, Sportliches oder Kulinarisches. Andere Lebenswelten waren als Workshops zum Kennenlernen der Bibel oder zur Vertiefung von Glaubens- und Lebensthemen konzipiert (z.B. christliche Ethik, Gebet, Biblische Geschichten, Stärkung der eigenen Resilienz, Familienlieben, Erziehung, Gesundheit, der Intensivworkshop „Ja-Jesus Sommerwoche“, Sport, u.a. mit der sechsmaligen Freestyle-Fußballweltmeisterin Aguska Mnich und ihrem Ehemann Patrick Bäurer, u.v.m.). Am Samstagnachmittag fand eine Taufe von sechs Menschen im Friedensauer Naturbadeteich statt.
Neben den Erlebniswelten war das Hope Café, das abends in Zeltpavillons unter freiem Himmel eingerichtet wurde, ein beliebter Treffpunkt mit kulinarischen Angeboten.
Pastor Alexander Kampmann, Initiator und Leiter des Hope Camps, sagte bei der Eröffnung:
„Das Hope Camp ist ein großes Familientreffen. Man kann dort Familie viele Menschen kennenlernen und dadurch seine eigene, biologische Familie vergrößern.“
Das nächste Hope Camp findet vom 4.–9. August 2026 wieder in Friedensau statt. Weitere Informationen gibt es unter www.hope-camp.de. Dort wird auch in Kürze ein Filmclip mit Eindrücken vom diesjährigen Hope Camp zu sehen sein.
Über die Veranstalter
Die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, zählt derzeit weltweit über 22 Millionen mündig getaufte Mitglieder, in Deutschland sind es rund 34.000. Informationen unter www.adventisten.de. Hope Media ist das europäische Medienzentrum der Adventisten mit Sitz in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt und betreibt unter anderem den Fernsehsender Hope TV. Informationen unter https://hopemedia.eu/ Über den Ort Friedensau siehe www.friedensau.de. Über den Sprecher Manuel Füllgrabe siehe einfach-christlich.de.