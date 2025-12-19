VAG passt Öffnungszeiten im Kundenzentrum an
Mit der Anpassung reagiert die VAG auf das veränderte Nutzungsverhalten: Viele Kund*innen erledigen ihre Anliegen inzwischen online oder nutzen das Deutschland-Ticket im Abo. Dadurch hat die Nachfrage nach anderen Angeboten im Kundenzentrum deutlich abgenommen.
Hinweis: Die VAG weist darauf hin, dass Fahrscheine und weitere Angebote auch in mehr als 50 privaten Verkaufsstellen in Freiburg erhältlich sind. Eine Übersicht der Standorte gibt es unter: www.vag-freiburg.de/tickets-kaufen/verkaufsstellen