VAG passt Öffnungszeiten im Kundenzentrum an

Die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) ändert zum 2. Januar die Öffnungszeiten ihres Kundenzentrums in der Salzstraße 3. Die Verkaufs- und Beratungsstelle ist künftig montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags bleibt sie geschlossen.

Mit der Anpassung reagiert die VAG auf das veränderte Nutzungsverhalten: Viele Kund*innen erledigen ihre Anliegen inzwischen online oder nutzen das Deutschland-Ticket im Abo. Dadurch hat die Nachfrage nach anderen Angeboten im Kundenzentrum deutlich abgenommen.

Hinweis: Die VAG weist darauf hin, dass Fahrscheine und weitere Angebote auch in mehr als 50 privaten Verkaufsstellen in Freiburg erhältlich sind. Eine Übersicht der Standorte gibt es unter: www.vag-freiburg.de/tickets-kaufen/verkaufsstellen

