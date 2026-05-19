VAG-Sonderverkehre zum Public Viewing und Fanfest an der Messe

Zum Einzug des SC Freiburg ins Europa-League-Finale finden zwei Großevents in der Freiburger Messe statt. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, gibt es für das Spiel SC Freiburg gegen Aston Villa in Istanbul ein Public Viewing. Am Donnerstag, 21. Mai 2026, feiern Fans und Team gemeinsam. Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) fährt an beiden Tagen Sonderverkehre.



Public Viewing am Mittwoch



Anpfiff ist am 20. Mai 2026 um 21 Uhr. Es fahren – ähnlich wie beim klassischen SC-Sonderverkehr – zusätzliche Bahnen zwischen Bertoldsbrunnen, Paduaallee sowie Bissierstraße und der Haltestelle Messe. Die Haltestelle Europa-Park-Stadion wird nicht angefahren.



Gegebenenfalls kommt es bei dem Spiel zu Verlängerung und Elfmeterschießen und somit einem späten Ende des Spiels. In diesem Fall fährt der Sonderverkehr nach Abpfiff etwa eine Stunde vom Stadion in die Innenstadt. Am Bertoldsbrunnen besteht bestenfalls die Möglichkeit, auf die regulären Stadtbahnlinien umzusteigen. Nach Betriebsschluss werden bei Bedarf zusätzliche Stadtbahnen in die Stadtteile zu den Endhaltestellen eingesetzt. Achtet dafür auf die VAG-Mitarbeitenden am Bertoldsbrunnen.



Die zusätzlichen Bahnen sind mit der Zielanzeige „18 Istanbul“ gut erkennbar.



Aus betrieblichen Gründen starten und enden die Bahnen der Linie 4 ab 22:15 Uhr bis zum Ende des Fußballspiels an der Technischen Fakultät und nicht an der Messe.



Fanfest am Donnerstag



Am Donnerstag, 21. Mai 2026, veranstaltet die Stadt Freiburg einen großen Empfang auf den Flächen vor den Messehallen, zu dem neben der Mannschaft des SC Freiburg auch alle Fans eingeladen sind.



Hierfür stellt die VAG einen Sonderverkehr zur Verfügung. Ab 16 Uhr wird es zusätzliche Fahrten der Linie 4 zwischen Bertoldsbrunnen und Messe geben. Die Zusatzzüge fahren am Bertoldsbrunnen vom Steig der Linie 3 ab.



Für die An- und Abreise zum SC-Mannschaftsempfang können auch die Verbindungen der DB genutzt werden. Auf der S1 stellt die DB Regio zusätzlich Züge zur Verfügung, die zwischen FR-Hbf und FR Messe/Universität pendeln. Die Züge verkehren zwischen 14:07 Uhr und 17:37 Uhr im 30-Minuten-Takt ohne Halt zur Messe. Auch nach der Veranstaltung fahren Züge der DB ab 20:50 Uhr bis 22:20 Uhr im 30-Minuten-Takt zwischen Freiburg Messe/Universität und Freiburg Hauptbahnhof.

(lifePR) (