Umleitungen und Haltestellenausfälle im Industriegebiet Nord

Wegen Asphaltarbeiten entlang der Lembergallee kommt es ab Montag, 28. Juli, bis voraussichtlich Anfang September auf den Linien 22, 23, 24 und 25 zu Umleitungen und Haltestellenausfällen im gesamten Industriegebiet Nord. Die Freiburger Verkehrs-AG rechnet – abhängig vom Bauverlauf – mit folgenden Bauphasen und Beeinträchtigungen:



Bauphase 1: Montag, 28. Juli, bis Montag, 4. August





Betroffene Linien: 22, 24 und 25



Die Haltestellen „Schlachthof“, „badenova“ und „Max-Planck-Institut“ entfallen. Als Ersatz empfiehlt die VAG die Nutzung der Linie 23 ab „Max-Planck-Institut“ sowie der Haltestellen „Stübeweg“ und „Robert-Bunsen-Straße“.



Alle Fahrzeuge aus Richtung „IKEA“, „Paduaallee“ und dem Gewerbegebiet Hochdorf fahren in Richtung Zähringen direkt zur Haltestelle „Wöhlerstraße“ und weiter über „Auerstraße“, „Robert-Bunsen-Straße“ und „Hans-Bunte-Straße“ zur „Gundelfinger Straße“. Die Abfahrten Richtung „Gundelfinger Straße“ befinden sich an den Haltestellen „Wöhlerstraße“, „Auerstraße“ und „Robert-Bunsen-Straße“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite.



In Gegenrichtung fahren die Busse ab „Gundelfinger Straße“ zur „Hans-Bunte-Straße“ und weiter ab „Stübeweg“ über „Robert-Bunsen-Straße“ und „Auerstraße“ zur „Wöhlerstraße“ – von dort weiter zum „IKEA“, zur „Paduaallee“ oder ins Gewerbegebiet Hochdorf. Auch hier befinden sich die Abfahrten an den Haltestellen „Robert-Bunsen-Straße“, „Auerstraße“ und „Wöhlerstraße“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite.



Bauphase 2: Dienstag, 5. August, bis Montag, 11. August



Betroffene Linien: 22, 23, 24 und 25



Die Haltestellen „Wöhlerstraße“, „Auerstraße“ und „Robert-Bunsen-Straße“ entfallen. Als Ersatz stehen die Haltestellen „Mooswaldallee“ oder „Stübeweg“ zur Verfügung.



Fahrzeuge aus Richtung „IKEA“, „Paduaallee“ und dem Gewerbegebiet Hochdorf fahren in Richtung Zähringen regulär bis zur Haltestelle „Max-Planck-Institut“ und von dort über die „Hans-Bunte-Straße“ zur „Gundelfinger Straße“. In Gegenrichtung erfolgt die Fahrt ab „Gundelfinger Straße“ über „Hans-Bunte-Straße“, „Max-Planck-Institut“ und „Schlachthof“ zurück Richtung „IKEA“, „Paduaallee“ oder ins Gewerbegebiet Hochdorf.



Bauphase 3: Dienstag, 12. August, bis Mittwoch, 20. August



Betroffene Linien: 22, 23, 24 und 25



Die Haltestellen „Schlachthof“, „badenova“, „Max-Planck-Institut“ (ausgenommen Linie 23), „Robert-Bunsen-Straße“, „Auerstraße“, „Wöhlerstraße“, „Stübeweg“ (ausgenommen Linie 23), „Hans-Bunte-Straße Mitte“ (ausgenommen Linie 23), „Hans-Bunte-Straße Nord“ (ausgenommen Linie 23) und „Mooswaldallee“ (ausgenommen Linie 23) werden nur in Fahrtrichtung „Gundelfinger Straße“ bedient.



Die Linien 22, 24 und 25 fahren ab „Gundelfinger Straße“ direkt zu „IKEA“, zur „Paduaallee“ oder ins Gewerbegebiet Hochdorf. Lediglich die Linie 23 bedient die genannten Haltestellen in Fahrtrichtung Süden/Hauptbahnhof regulär

