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Tag des offenen Denkmals am 13. September: Schauinslandbahn macht Technikgeschichte erlebbar

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
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  • Wie funktioniert eine fast 100 Jahre alte Seilbahn im täglichen Betrieb? Mitarbeitende geben Einblicke
  • Kostenlose Technikführungen und Schaffnertour
Zu Gast bei einer 96 Jahre alten Dame: Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, gibt die Schauinslandbahn Einblicke, die Besucher*innen sonst verborgen bleiben. Die 1930 eröffnete Anlage war die erste Großkabinen-Umlaufseilbahn der Welt. Im Mittelpunkt stehen Führungen durch die Technikbereiche sowie Angebote, die die fast 100-jährige Geschichte der Bahn lebendig machen.

Von 11 bis 16 Uhr geben die Betriebsleitung und Mitarbeitende persönliche Einblicke in die Geschichte und Technik der Schauinslandbahn. Dabei erläutern sie unter anderem, wie das Tragseil gewartet wird und welche Aufgaben das Kabinenlaufwerk erfüllt.

Werkstatt, Maschinenraum mit Antriebsrad sowie der historische Fahrstand können bei den Technikführungen besichtigt werden. Diese finden um 11 Uhr, 13 Uhr und 16 Uhr statt und dauern jeweils 45 Minuten. Eine Zeitreise in die Geschichte der Schauinslandbahn versprechen die Schaffner-Touren um 13 Uhr und 14.30 Uhr. Die Rundgänge dauern jeweils eine Stunde.

Eine Anmeldung bis Donnerstag, 10. September, per E-Mail an info@schauinslandbahn.de erforderlich. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist am Tag des offenen Denkmals kostenfrei. Lediglich die Fahrt mit der Schauinslandbahn wird zum regulären Tarif angeboten.

Über den Tag des offenen Denkmals:

Dieser ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Bundesweit öffnen historische Gebäude, technische Anlagen und andere Denkmale ihre Türen und ermöglichen Einblicke, die sonst oft nicht möglich sind. Ziel des Aktionstags ist es, Geschichte erlebbar zu machen und das Bewusstsein für den Erhalt von Denkmalen zu stärken. Organisiert wird der Tag bundesweit von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto: NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur,

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