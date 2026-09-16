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Straßenbauarbeiten in Lehen: Umleitung der Linien 19 und 32

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Wegen Straßenbauarbeiten ist Durchfahrt durch Lehen von Montag, 21. September, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, nicht möglich. Deshalb kommt es zu Einschränkungen und Umleitungen auf den Buslinien 19 und 32.

Von der Paduaallee fahren die Linie 19 und 32 in Richtung Lehen/Mundenhof sowie Umkirch direkt über die B31 zur Haltestelle „Ziegelhofstraße“. Die Haltestellen „Kirchbergstraße“ und „Gescheidstraße“ entfallen. Für Direktbusse der Linie 19 zum Mundenhof ist der erste reguläre Halt nach der Umleitung die Haltestelle „Am Sender“.

Die Umleitung über die B31 gilt in gleicher Weise auch für die Gegenrichtung.

Die Fahrpläne sind in der App VAG mobil oder auf der Webseite www.vag-freiburg.de/ angepasst.

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