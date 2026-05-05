St. Georgener Weinfest: Umleitung der Buslinien 11 und 14
Die Busse der Linie 11 verkehren in diesen Zeiträumen in Richtung Haid ab der Haltestelle Kapellenwinkel über die Ersatzhaltestelle Blumenstraße in der gleichnamigen Straße zur Endhaltestelle Munzinger Straße. Die Haltestellen Cardinalweg, Obergasse, Besançonallee und Moosackerweg entfallen.
In der Gegenrichtung fahren die Busse nach der Haltestelle Besanҫonallee (Haltestelle in der Basler Landstraße) über die Ersatzhaltestelle Blumenstraße in der gleichnamigen Straße zur Haltestelle Kapellenwinkel und weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Obergasse und Cardinalweg entfallen.
Die Linie 14 in Richtung Haid fährt bei jenen Fahrten, die nicht durch das Gewerbegebiet Haid führen, ab der Haltestelle Wihlerweg direkt zur Haltestelle Munzinger Straße. Die Haltestellen Kalkackerweg, Besanҫonallee und Moosackerweg entfallen.
In der Gegenrichtung und bei Fahrten über das Gewerbegebiet Haid verkehrt die Linie 14 auf dem auf ihrem regulären Linienweg.