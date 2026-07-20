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Sonderverkehr zum Open-Air-Konzert der Toten Hosen und zum Seefest

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Am 25. Juli 2026 geben die Toten Hosen auf dem Freiburger Messegelände ein Open-Air-Konzert. Für An- und Abreise stellt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) einen Sonderverkehr zur Verfügung, zudem ergeben sich Fahrplanänderungen.

Ab 12 Uhr wird der Stadtbahnbetrieb der Linie 4 zwischen Technische Fakultät und Messe aufgrund des Open-Air-Konzerts eingestellt. Dafür fahren die Bahnen der Linie 4 bis 20 Uhr zwischen Vauban und Elsässer Straße im 6-Minuten-Takt. Hinzu kommen zusätzliche Bahnen, die ab 14:17 Uhr zwischen Elsässer Straße und Bertoldsbrunnen pendeln. 

Nach Veranstaltungsende – circa 23 Uhr – bringen Sonderzüge die Fahrgäste bedarfsorientiert von der Haltestelle Elsässer Straße zurück in Richtung Innenstadt.

Die RVF-KombiTickets gelten für die einmalige Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Die Buslinien 10 und 36 werden von 12 Uhr bis Betriebsschluss umgeleitet. Die Haltestellen Elsässer Straße und Robert-Grumbach-Platz entfallen, für die Haltestelle Falkenbergerstraße gibt es einige Meter weiter Ersatz in der Elsässer Straße.

Die Buslinie 22 fährt ab 12 Uhr bis Betriebsschluss von Zähringen kommend zur Paduaallee statt zur Bissierstraße.

Seefest

Am selben Wochenende feiert das Freiburger Seefest sein 40-jähriges Bestehen. Für Samstag, 25. Juli 2025, wird zwischen 19:49 Uhr und 00:45 Uhr ebenfalls ein Zusatzverkehr eingerichtet – zwischen Bertoldsbrunnen und Paduaallee.

 

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