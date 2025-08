Sonderverkehr zu Heimspielen des SC Freiburg trotz Schienenersatzverkehrs

Am 9. August 2025 startet der SC Freiburg mit einem Freundschaftsspiel in die Bundesliga-Saison. Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) bietet wie gewohnt einen Sonderverkehr zum Europa-Park-Stadion an. Aufgrund von Gleiserneuerungsarbeiten im Freiburger Westen und des dadurch bedingten Schienenersatzverkehrs (SEV) ergeben sich für die Fans jedoch kleine Änderungen.



Aufgrund der Bauarbeiten ist der Einsatz von Stadion-Sonderzügen auf die Strecke zwischen Bertoldsbrunnen, Hauptbahnhof und Rathaus im Stühlinger bis zum Europa-Park-Stadion beschränkt. Zusätzlich halten die Stadtbahnlinien 1 und 4 in dieser Zeit ebenfalls an der Haltestelle Europa-Park-Stadion.



Fans, die von den Haltestellen Paduaallee oder Bissierstraße anreisen, nutzen den Schienenersatzverkehr (SEV). An der Haltestelle Robert-Koch-Straße können sie dann in den SC-Sonderverkehr umsteigen.

