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Sea You 2026: Shuttlebus zum Festival

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juli, findet wieder das Sea-You-Festival am Tunisee statt. Während des Festivals ist ein Bus-Sonderverkehr zwischen Freiburger Hauptbahnhof und Festivalgelände eingerichtet, der von der Freiburger Verkehrs AG (VAG) koordiniert wird. Tickets dafür gibt es beim Festivalveranstalter.

Bequem zum Festivalgelände und Campingplatz

Die Shuttlebusse fahren Freitag, Samstag und Sonntag in regelmäßigen Abständen zum Festival. Ab 23 Uhr (Sonntag: ab 21.30 Uhr) fahren die Busse im 2-Minuten-Takt zurück nach Freiburg.

Besucher*innen der Campingplätze A, B und C können den Shuttle für An- und Abreise nutzen. Am Freitag fahren von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr Busse im 10-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof zu den Campingplätzen. Am Montag fahren Busse von 8 bis 13.30 Uhr im 30-Minuten-Takt zurück nach Freiburg.

Kein Kombiticket – Tickets gibt’s beim Veranstalter

Der ÖPNV ist nicht im Festivalticket enthalten. Der spezielle Sea-You-Fahrschein kann ausschließlich beim Veranstalter erworben werden. Es findet kein Ticketverkauf in den Bussen statt, RVF-Tickets oder Deutschland-Tickets sind in den Bussen nicht gültig.

Weitere Infos auch unter www.seayou-festival.de/anreise.

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