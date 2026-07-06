Sea You 2026: Shuttlebus zum Festival
Bequem zum Festivalgelände und Campingplatz
Die Shuttlebusse fahren Freitag, Samstag und Sonntag in regelmäßigen Abständen zum Festival. Ab 23 Uhr (Sonntag: ab 21.30 Uhr) fahren die Busse im 2-Minuten-Takt zurück nach Freiburg.
Besucher*innen der Campingplätze A, B und C können den Shuttle für An- und Abreise nutzen. Am Freitag fahren von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr Busse im 10-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof zu den Campingplätzen. Am Montag fahren Busse von 8 bis 13.30 Uhr im 30-Minuten-Takt zurück nach Freiburg.
Kein Kombiticket – Tickets gibt’s beim Veranstalter
Der ÖPNV ist nicht im Festivalticket enthalten. Der spezielle Sea-You-Fahrschein kann ausschließlich beim Veranstalter erworben werden. Es findet kein Ticketverkauf in den Bussen statt, RVF-Tickets oder Deutschland-Tickets sind in den Bussen nicht gültig.
Weitere Infos auch unter www.seayou-festival.de/anreise.