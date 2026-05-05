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Prozession in Herdern: Buslinie 27 fährt vorrübergehend nicht

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Am Sonntag, 10. Mai 2026, findet im Stadtteil Herdern eine Prozession der Katholischen Pfarrgemeinde St. Urban statt. Dadurch fährt die Buslinie 27 im Zeitfenster von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr nicht.

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