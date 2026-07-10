Nachtfahrt auf den Schauinsland

- Am Freitag, 17. Juli, fährt die Schauinslandbahn bis Mitternacht
- Natur, Technik, Kultur: Aktionstag auf dem Freiburger Hausberg
Technik-Touren
Geführte Besichtigungen geben einen Blick hinter die Kulissen der Schauinslandbahn. Die etwa 30-minütigen Touren starten um 18 und 21 Uhr an der Bergstation. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@schauinsladnbahn oder bis 17 Uhr an der Kasse. Kosten: 6 Euro; Mindestalter 12 Jahre, nur für Personen ohne Geheinschränkungen.
Schaffner-Tour
Schaffner Emil berichtet über die Geschichte und seine Berufsjahre bei der Schauinslandbahn. Die Führungen beginnen um 17 und 19 Uhr an der Bergstation. Kosten inkl. Berg- und Talfahrt für Erwachsene: 29,90 Euro; Kinder bis 14: 26,90 Euro. Empfohlen ab 12.
Sonnenuntergangswanderung
Um 19:30 Uhr startet eine geführte Wanderung entlang des Höhenwegs in Richtung Stohren. Die Tour führt durch abwechslungsreiche Landschaft mit Blick auf Vogesen, Rheintal und Feldberg und endet gegen 22 Uhr. Kosten 18 Euro; Kinder frei. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 16. Juli um 20 Uhr. Telefon: 07602-512 oder https://www.natourpur-schauinsland.de/.
Sonne, Sterne und Vorträge
Die Sternfreunde Breisgau und das Sonnenobservatorium bieten am Nachmittag und Abend Einblicke in die Astronomie. Bei gutem Wetter ist ab 16 Uhr die Beobachtung der Sonne mit Spezialteleskopen möglich (Treffpunkt: Panoramaterrasse der Schauinslandbahn), anschließend folgen Führungen durchs Sonnenobservatorium und Vorträge. Ab etwa 21 Uhr stehen Teleskope zur Beobachtung des Nachthimmels bereit. Treffpunkt: Rotlache. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.
Tagesausklang im Bergewerk
Ebenerdige Führungen mit Musik starten um 20 Uhr und um 21.30 Uhr im Bergwerk. Kosten: Erwachsene: 12 Euro, Kinder: 9 Euro.
Fahrradakrobatik am Berg:
Eine Akrobatik-Radshow startet um 18.15 Uhr, 19.45 Uhr und 21.15 Uhr an der Panoramaterrasse.
Gastronomie und Musik
Das Café & Restaurant Die Bergstation bietet bis 23 Uhr Speisen und Getränke an. Bei guter Witterung wird auf dem Vorplatz eine Weinbar eingerichtet. Für musikalische Begleitung sorgt der Soundtruck „Hercules“.
Anreise und Hinweis
Die Veranstaltung findet direkt an der Bergstation statt und ist mit der Schauinslandbahn erreichbar. Es gelten die regulären Fahrpreise. Für Familien empfiehlt sich das Familienticket. Inhaber der Ehrenamtskarte BW erhalten nach Vorlage des Ausweises an diesem Abend Freifahrt für die Schauinslandbahn. Die letzte Rückfahrt mit dem Bus der Linie 21 ab Talstation erfolgt um 0:30 Uhr mit Anschluss an die Straßenbahn in Günterstal.