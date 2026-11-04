Mobilitätsstudie des ADAC: VAG freut sich über gestiegene Fahrgastzufriedenheit

- Zufriedenheit mit ÖPNV in Freiburg von 40 auf 43 Punkte gestiegen
- Sehr gute Bewertungen für Takt, Pünktlichkeit, Haltestellendichte und Umsteigewege
Laut der Befragung schätzen die ÖPNV-Nutzenden insbesondere die enge Taktung der Verbindungen (61 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden) sowie die Zuverlässigkeit (50 Prozent Zustimmung). 70 Prozent der Befragten finden die Dichte der Haltestellen gut oder sehr gut. Die kurzen Wege beim Umstieg (69 Prozent) kommen ebenfalls gut an, genau wie die bereitgestellten Fahrtinformationen (56 Prozent).
Bei der Gesamtzufriedenheit mit der Mobilität liegt Freiburg unter den untersuchten Mittelstädten nach Münster auf Platz zwei.
Grundlage für den ADAC Monitor 2026 ist eine repräsentative Online-Befragung des Marktforschungsinstituts „komma“ im Auftrag des ADAC, bei der im Juni 2026 in 29 deutschen Mittelgroßstädten jeweils rund 400 Einwohner und Pendler befragt wurden.