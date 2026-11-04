Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078372

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Dierolf +49 761 4511286
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Mobilitätsstudie des ADAC: VAG freut sich über gestiegene Fahrgastzufriedenheit

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
  • Zufriedenheit mit ÖPNV in Freiburg von 40 auf 43 Punkte gestiegen
  • Sehr gute Bewertungen für Takt, Pünktlichkeit, Haltestellendichte und Umsteigewege
Die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) hat sich erfreut über das positive Abschneiden beim aktuellen ADAC-Monitor „Mobil in Mittelgroßstädten“ gezeigt. Im Vergleich zur Vorstudie aus dem Jahr 2021 stieg die Zufriedenheit der Freiburger*innen mit dem ÖPNV von 40 auf 43 Punkte. Der Index besagt, dass die Zufriedenheit mit dem ÖPNV in Freiburg deutlich überwiegt. Die VAG-Vorstände Oliver Benz und Stephan Bartosch werten das Ergebnis als Anerkennung für die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden. Gleichzeitig sei es Ansporn, das hohe Angebotsniveau in Freiburg trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen zu erhalten.

Laut der Befragung schätzen die ÖPNV-Nutzenden insbesondere die enge Taktung der Verbindungen (61 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden) sowie die Zuverlässigkeit (50 Prozent Zustimmung). 70 Prozent der Befragten finden die Dichte der Haltestellen gut oder sehr gut. Die kurzen Wege beim Umstieg (69 Prozent) kommen ebenfalls gut an, genau wie die bereitgestellten Fahrtinformationen (56 Prozent).

Bei der Gesamtzufriedenheit mit der Mobilität liegt Freiburg unter den untersuchten Mittelstädten nach Münster auf Platz zwei.

Grundlage für den ADAC Monitor 2026 ist eine repräsentative Online-Befragung des Marktforschungsinstituts „komma“ im Auftrag des ADAC, bei der im Juni 2026 in 29 deutschen Mittelgroßstädten jeweils rund 400 Einwohner und Pendler befragt wurden.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.