Mobilitätsstudie des ADAC: VAG freut sich über gestiegene Fahrgastzufriedenheit

Zufriedenheit mit ÖPNV in Freiburg von 40 auf 43 Punkte gestiegen

Sehr gute Bewertungen für Takt, Pünktlichkeit, Haltestellendichte und Umsteigewege

Die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) hat sich erfreut über das positive Abschneiden beim aktuellen ADAC-Monitor „Mobil in Mittelgroßstädten“ gezeigt. Im Vergleich zur Vorstudie aus dem Jahr 2021 stieg die Zufriedenheit der Freiburger*innen mit dem ÖPNV von 40 auf 43 Punkte. Der Index besagt, dass die Zufriedenheit mit dem ÖPNV in Freiburg deutlich überwiegt. Die VAG-Vorstände Oliver Benz und Stephan Bartosch werten das Ergebnis als Anerkennung für die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden. Gleichzeitig sei es Ansporn, das hohe Angebotsniveau in Freiburg trotz der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen zu erhalten.Laut der Befragung schätzen die ÖPNV-Nutzenden insbesondere die enge Taktung der Verbindungen (61 Prozent der Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden) sowie die Zuverlässigkeit (50 Prozent Zustimmung). 70 Prozent der Befragten finden die Dichte der Haltestellen gut oder sehr gut. Die kurzen Wege beim Umstieg (69 Prozent) kommen ebenfalls gut an, genau wie die bereitgestellten Fahrtinformationen (56 Prozent).Bei der Gesamtzufriedenheit mit der Mobilität liegt Freiburg unter den untersuchten Mittelstädten nach Münster auf Platz zwei.Grundlage für den ADAC Monitor 2026 ist eine repräsentative Online-Befragung des Marktforschungsinstituts „komma“ im Auftrag des ADAC, bei der im Juni 2026 in 29 deutschen Mittelgroßstädten jeweils rund 400 Einwohner und Pendler befragt wurden.