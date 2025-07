Linie 32 hält nicht an Haltestelle „Ochsen“

In der Umkircher Straße finden von Mittwoch, 30. Juli, bis Freitag, 22. August, Straßenarbeiten statt. Deshalb kann die Haltestelle „Waltershofen Ochsen“ in dieser Zeit nicht angefahren werden.

In beide Fahrtrichtungen werden von der Linie 32 die Ersatzhaltestelle „Am Weiher“ und „Schutternstraße“ angefahren.

