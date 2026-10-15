Linie 3 fährt bald wieder wie gewohnt

Fahrgäste profitieren von mehr Komfort, barrierefreien Haltestellen und kürzeren Fahrzeiten

Arbeiten werden pünktlich abgeschlossen

Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, Schwankungen der Bahnen beseitigt

Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) wird die umfassende Gleissanierung in Brühl und Zähringen planmäßig abschließen. Ab Montag, 19. Oktober, verkehren die Stadtbahnen der Linie 3 wieder ohne Einschränkungen und nach dem regulären Fahrplan. Auch die während der Bauzeit notwendigen Fahrplananpassungen auf weiteren Linien entfallen.Für die Fahrgäste bringt die Modernisierung spürbare Verbesserungen: Die Stadtbahnen fahren komfortabler, die zuvor aus Sicherheitsgründen eingeführte Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben und die modernisierten Haltestellen bieten mehr Barrierefreiheit. Zudem profitiert die Strecke von einer leistungsfähigeren Infrastruktur.Mit der Baumaßnahme erneuerte die VAG einen stark genutzten Streckenabschnitt grundlegend. Modernisiert wurden die Gleisanlagen, die Haltestellen Hornusstraße und Tullastraße, die Entwässerung sowie die Signaltechnik. Darüber hinaus baute die VAG zusätzliches Grüngleis ein.Die Baumaßnahme verbessert nicht nur die Infrastruktur, sondern stärkt auch die Klimaanpassung entlang der Strecke. Wo es möglich war, hat die VAG Rasengleis angelegt oder Flächen mit Fugengittersteinen teilentsiegelt. So sind inzwischen rund 50 Prozent des Abschnitts entsiegelt oder teilentsiegelt. Die Maßnahmen wurden mit 40.000 Euro Fördermittel des Bundes und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt. Grüngleis kann Regenwasser besser aufnehmen, trägt zur Kühlung der Umgebung bei und mindert die Verkehrsgeräusche.„Hitzewellen und Starkregen werden künftig häufiger auftreten. Begrünte Gleise leisten einen wichtigen Beitrag dazu, unsere Stadt widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen“, erläuterte VAG-Vorstand Oliver Benz.Die neuen Gleise sorgen für ein ruhigeres Fahrverhalten der Stadtbahnen. Das bislang bekannte Schwanken der Fahrzeuge zwischen den Haltestellen „Hornusstraße“ und „Reutebachgasse“ gehört der Vergangenheit an.Die Sanierungsarbeiten waren notwendig, da Teile der Gleisanlage bereits mehrere Jahrzehnte alt waren. Mit der Erneuerung verbessert die VAG die Zuverlässigkeit der Strecke und verringert zugleich den künftigen Wartungsaufwand. Zudem trägt die neue Infrastruktur dazu bei, die Lärmbelastung für Anwohnende zu reduzieren.Während der Bauarbeiten führten unter anderem mehrere starke Hitzephasen und zusätzlich nötige Bodenarbeiten zu zusätzlichem Aufwand. Die VAG schloss die Baumaßnahme dennoch innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens ab. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund sieben Millionen Euro. Die finale Abschlussrechnung steht noch aus. Das Projekt wird im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) mit rund vier Millionen Euro gefördert.VAG-Vorstand Stephan Bartosch betonte: „Große Infrastrukturprojekte sind für Fahrgäste und Anwohnende immer mit Einschränkungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dass wir die Arbeiten wie geplant abschließen konnten. Das zeigt, dass die intensive Vorbereitung und die enge Abstimmung mit sehr vielen Beteiligten erfolgreich waren.“Während der Bauarbeiten hatte die VAG einen umfassenden Schienenersatzverkehr angeboten. Gleichzeitig war es aufgrund verschiedener Baumaßnahmen unterschiedlicher Akteure über mehrere Monate hinweg zu Einschränkungen gekommen für Fahrgäste, Anwohnende und den Straßenverkehr. Die VAG bedankte sich deshalb ausdrücklich für das Verständnis und die Geduld der Anwohnenden, der Gewerbetreibenden sowie ihrer Fahrgäste.„Die Investition kommt unseren Fahrgästen unmittelbar zugute. Mit den erneuerten Gleisen und Haltestellen schaffen wir die Grundlage für einen zuverlässigen und leistungsfähigen Stadtbahnverkehr im Freiburger Norden“, sagte VAG-Vorstand Oliver Benz.