Linie 15 und 24: Umleitungen in Gundelfingen wegen Bauarbeiten
Beide Buslinien halten in Fahrtrichtung Gundelfingen Bahnhof dadurch zusätzlich an den Haltestellen Industriestraße, Hansjakobstraße, Klosterweg und der zusätzlichen Haltestelle Lindenstraße, die südlich der Kreuzung Lindenstraße/Alte Bundesstraße liegt. Die Haltestellen Sonne Platz und Rosenstraße entfallen Richtung Gundelfingen Bahnhof. Die Haltestellen Schwarzwaldstraße und Auf der Höhe entfallen auf beiden Linien in beide Richtungen ersatzlos. Die Linie 15 ist davon nur zu Tagesrandzeiten sowie sonntags betroffen.
Die Linie 24 fährt in Richtung Gundelfinger Straße ab Sonne-Platz über die Haltestellen Rathaus West, Vörstetter Straße, Klosterweg, Hansjakobstraße und Industriestraße.
Alle Fahrten finden Sie in der VAG-App.