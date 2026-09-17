Linie 14: Weitere Haltestellen entfallen Linientaxi verkehrt weiterhin
Die Haltestelle „Scherrerplatz“ wird in die Feldbergstraße verlegt, die Haltestelle „Marienmattenweg“ in die Eschholzstraße. Diese Ersatzhaltestelle wird auf Höhe der Schwarzwaldmilch / OMV-Tankstelle eingerichtet.
Das Linientaxi als Ersatz zwischen den Haltestellen „Laufener Straße“ und „Rohrgraben“ fährt weiterhin. Dort können Fahrgäste auf die Straßenbahnlinie 3 umsteigen. Die Schülerbusse zur „Markgrafenstraße“ und vom „Scherrerplatz“ sind von der Umleitung nicht betroffen und verkehren weiterhin wie gewohnt.