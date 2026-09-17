Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1073270

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Dierolf +49 761 4511286
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Linie 14: Weitere Haltestellen entfallen Linientaxi verkehrt weiterhin

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Am Montag, 28. September, beginnt der zweite Abschnitt der Baustelle in der Haslacher Straße. Weil die Kanalarbeiten ab dann ausgeweitet werden, verändert sich bis voraussichtlich Samstag, 19. Dezember, der Fahrweg der Buslinie 14. Zusätzlich zu den Haltestellen „Laufener Straße“, „Mathias-Blank-Straße“ und „Haslacher Straße“ entfallen die Haltestellen „Mühle“ und „Markgrafenstraße“.

Die Haltestelle „Scherrerplatz“ wird in die Feldbergstraße verlegt, die Haltestelle „Marienmattenweg“ in die Eschholzstraße. Diese Ersatzhaltestelle wird auf Höhe der Schwarzwaldmilch / OMV-Tankstelle eingerichtet.

Das Linientaxi als Ersatz zwischen den Haltestellen „Laufener Straße“ und „Rohrgraben“ fährt weiterhin. Dort können Fahrgäste auf die Straßenbahnlinie 3 umsteigen. Die Schülerbusse zur „Markgrafenstraße“ und vom „Scherrerplatz“ sind von der Umleitung nicht betroffen und verkehren weiterhin wie gewohnt. 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.