Linie 14: Umleitung durch Baustelle in der Haslacher Straße – Linientaxis als Ersatz
In beiden Bauabschnitten entfallen die Haltestellen Laufener Straße, Mathias-Blank-Straße und Haslacher Straße. Als Ersatz wird ein Linientaxi zwischen den Haltestellen Laufener Straße und Rohrgraben eingerichtet. Dort können Fahrgäste auf die Straßenbahnlinie 3 umsteigen.
Der zweite Bauabschnitt beginnt voraussichtlich am 28. September 2026. Dann entfallen zusätzlich die Haltestellen Mühle und Markgrafenstraße. Die Haltestelle Scherrerplatz wird in die Feldbergstraße verlegt, die Haltestelle Marienmattenweg in die Eschholzstraße. Der Schülerbus zur Markgrafenstraße ist davon nicht betroffen.