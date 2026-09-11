Kanalarbeiten führen zu Änderungen im Fahrplan der Linien 2, 3, 15 und SEV
In diesem Zeitraum fährt die Linie 3 nur bis Okenstraße und die Linie 2 nur bis Eugen-Martin-Straße. Die Haltestelle Hornusstraße entfällt für beide Straßenbahnlinien. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle auf der Zähringer Straße wird eingerichtet und vom SEV bedient. Dieser fährt aus Zähringen kommend über die Hornusstraße, Okenstraße, Zollhallenplatz und Eugen-Martin-Straße zurück zur Hornusstraße. Von dort fahren die meisten Busse zurück zur Zähringen. Fahrgäste können an der Haltstelle Okenstraße zwischen SEV und Linie 3 umsteigen und am Zollhallenplatz zwischen SEV und Linie 2.
Bei der Buslinie 15 kommt es in diesem Zeitraum zu Abweichungen der Abfahrtszeit sowie vereinzelten Fahrtausfällen.
Die VAG empfiehlt die Nutzung der Fahrplanauskunft in der VAG-App oder auf der Webseite www.vag-freiburg.de. Weitere Infos zu den Gleisarbeiten der VAG unter www.vag-baustelle.de.