Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071895

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Frau Hannah Steiert +49 761 4511417
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Kanalarbeiten führen zu Änderungen im Fahrplan der Linien 2, 3, 15 und SEV

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Zeitgleich zu den Gleisarbeiten der Freiburger Verkehrs AG (VAG) in der Zähringer Straße finden externe Kanalarbeiten im Kreuzungsbereich Zähringer Straße/Waldkircher Straße statt. Vom 14. September bis zum Ende der VAG-Gleisarbeiten am 18. Oktober, jeweils montags bis donnerstags von 21.30 Uhr bis Betriebsschluss, kommt es dadurch zu Fahrplanänderungen bei den Stadtbahnlinien 2 und 3 sowie dem SEV.

In diesem Zeitraum fährt die Linie 3 nur bis Okenstraße und die Linie 2 nur bis Eugen-Martin-Straße. Die Haltestelle Hornusstraße entfällt für beide Straßenbahnlinien. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle auf der Zähringer Straße wird eingerichtet und vom SEV bedient. Dieser fährt aus Zähringen kommend über die Hornusstraße, Okenstraße, Zollhallenplatz und Eugen-Martin-Straße zurück zur Hornusstraße. Von dort fahren die meisten Busse zurück zur Zähringen. Fahrgäste können an der Haltstelle Okenstraße zwischen SEV und Linie 3 umsteigen und am Zollhallenplatz zwischen SEV und Linie 2.

Bei der Buslinie 15 kommt es in diesem Zeitraum zu Abweichungen der Abfahrtszeit sowie vereinzelten Fahrtausfällen.

Die VAG empfiehlt die Nutzung der Fahrplanauskunft in der VAG-App oder auf der Webseite www.vag-freiburg.de. Weitere Infos zu den Gleisarbeiten der VAG unter www.vag-baustelle.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.