Jahresbilanz der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands: Erfreuliche Fahrgastzahlen, digitale Tickets und kürzere Wartungsintervalle der Kabinen

Stabile Fahrgastzahlen trotz stürmischer Tage und verregneter Monate

Einfacher barrierefrei mit ÖPNV und Seilbahn auf den Schauinsland

Erweiterte Werkstatt ermöglicht optimierte Wartungen der Kabinen

Stabile Fahrgastzahlen, ein neues digitales Bezahlsystem, die Erweiterung der Werkstatt sowie mehr Barrierefreiheit beim Weg ohne Auto von der Innenstadt auf den Schauinsland: Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) hat bei ihrer Jahrespressekonferenz für die Schauinslandbahn Neuerungen vorgestellt und eine positive Bilanz der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands gezogen.Sonne auf dem Schauinsland, Nebel im Freiburg: „Die Inversionswetterlage zum Jahresende 2024 hat uns doch noch eine gute Jahresbilanz beschert“, zieht VAG-Vorstand Stephan Bartosch ein positives Fazit mit Blick auf die Fahrgastzahlen im zurückliegenden Jahr. Mit 345.094 Beförderungen mit der Schauinslandbahn konnte die VAG 2024 die gute Bilanz aus dem Jahr 2023 (345.727 Beförderungen) weitgehend halten. Durchwachsenes Wetter im Frühjahr und insgesamt sehr hohe Niederschläge in den ersten drei Quartalen hatten sich zuvor negativ auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt. Dazu kamen neben den turnusmäßigen Wartungen 14 Schließtage aufgrund von Stürmen und eines beschädigten Baumes. Fünf weitere Tage musste die Seilbahn geschlossen bleiben, weil die Gewerkschaft Verdi die gesamte VAG bestreikt hatte. „Wir hatten einige widrige Umstände. Umso erfreulicher, dass wir im vierten Quartal an mehreren Tagen mehr als 3000 Fahrgäste zählen konnten“, so Bartosch. Die Tendenz der Fahrgastzahlen zeigt dabei insgesamt nach oben: Im Vergleich zu den Jahren vor dem Umbau 2012/2013 verzeichnete die Schauinslandbahn zuletzt konstant rund ein Drittel mehr Fahrgäste im Jahr.Die Schauinslandbahn hat die Zeit der zurückliegenden Frühjahrsrevision genutzt, um auf ein neues und digitales Ticketsystem umzustellen. Fahrgäste können ihre Tickets damit ab sofort bequem zu Hause kaufen, erhalten diese per Mail zugeschickt und können die Tickets auf ihr Smartphone laden oder ausdrucken. Mögliche Wartezeiten am Verkaufsschalter entfallen. Bislang konnten Fahrgäste Fahrscheine zwar im VAG-Onlineshop bestellen. Diese waren jedoch nicht sofort verfügbar, sondern mussten erst per Post verschickt werden. Als Ergänzung zu den Verkaufsstellen wurden zusätzlich Ticketautomaten an der Tal- und Bergstation installiert.„Die Digitalisierung macht auch vor der 95 Jahre alten Schauinslandbahn keinen Halt“, sagt Tobias Kunz, der kaufmännische Leiter der Schauinslandbahn. Demnächst werden auch Gutscheine für die Schauinslandbahn online und vor Ort zu kaufen sein. „Wer dann kurzfristig ein Geschenk für seine Liebsten sucht, kann dann ganz spontan einen Gutschein für die Schauinslandbahn zu Hause ausdrucken oder per E-Mail weiterversenden“, erklärt Kunz weiter.Zwei Millionen Kilowattstunden Strom (2GWh) wird die VAG künftig von der neuen Windkraftanlage am Taubenkopf beziehen. Davon werden der gesamte Strombedarf der Schauinslandbahn und knapp zehn Prozent des Gesamtstrombedarfs der VAG abgedeckt. Es ist das erste Mal, dass die VAG einen direkten Liefervertrag mit einem Stromproduzenten abschließt. Eine solche Kooperation hat Seltenheitswert in der energieintensiven Verkehrsbranche. Vor allem der Fuhrpark der VAG hat einen hohen Energiebedarf. Ein Vergleich belegt die Leistungsstärke der Windräder am Taubenkopf: 22,8 Gigawattstunden Strom benötigt die gesamte VAG im Jahr – etwas mehr als die 18 Gigawattstunden Strom, die die beiden Taubenkopf-Windräder jährlich erzeugen. Die Schauinslandbahn wird mit dem Direktvertrag zu 100 Prozent mit regionaler und regenerativer Energie betrieben. „Während der Fahrt mit der Schauinslandbahn sehen unsere Gäste nun beim Blick aus dem Fenster, wo genau der Strom herkommt“, so VAG-Vorstand Oliver Benz. Die beiden Windanlagen sieht man bei der Hochfahrt in der unteren Hälfte der Strecke. Mit dem neuen Vertrag sichert sich die VAG langfristig stabile Strompreise und setzt ein Zeichen für nachhaltige Mobilität.Seit Ende 2023 ist die durchgängig barrierefreie Fahrt mit ÖPNV und Seilbahn auf den Schauinsland möglich. Die VAG hat dafür rund 500.000 Euro in den barrierefreien Umbau und die Erweiterung der Bushaltestelle an der Talstation investiert. Knapp die Hälfte der Summe hat das Land über sogenannte LGVFG-Mittel beigesteuert. Nach dem Umbau der Haltestelle Talstation fanden auch umfassende Modernisierungsarbeiten für Menschen mit Behinderung an der Haltestelle „Dorfstraße“ in Günterstal durch das Garten- und Tiefbauamt (GuT) statt. Verschiedene Umgestaltungen, von denen auch Familien mit Kinderwagen oder Personen mit Rollatoren profitieren, fanden auch in der Berg- und Talstation statt. Dort befinden sich auch „Toiletten für alle“, die auch von Menschen mit Mehrfachbehinderungen genutzt werden können.Noch in die Zeit der Corona-Pandemie fiel die Eröffnung der neuen barrierefreien Panoramaterrasse und des Baumhausspielplatzes neben der Bergstation. Wegen Einschränkungen zu dieser Zeit konnte weder der 90. Geburtstag der Schauinslandbahn noch die Eröffnung von Aussichtsplattform und Baumhäusern gebührend gefeiert werden. „Mit dieser Erweiterung haben wir einen echten Mehrwert geschaffen – nicht nur für Familien“, berichtet Tobias Kunz. Freiburgs höchstgelegener Spielplatz verfügt über mehrere Baumhäuser, eine Rutschbahn – und bietet wie die gesamte Terrasse einen Panoramablick über Freiburg, den Kaiserstuhl bis zu den Vogesen. „Was gibt es Schöneres, als bei einem Cappuccino vom Kiosk auf der Panoramaterrasse zu entspannen, während die Kleinsten in den Baumhäusern ihre Abenteuer erleben“, sagt Kunz und berichtet von „sehr, sehr vielen positiven“ Rückmeldungen der Gäste. „Bevor sich die jungen Gäste in den Baumhäusern austoben können, wird die Anlage jeden Morgen auf ihre Sicherheit geprüft“, erläutert Kunz.Dass bei einer fast 95 Jahren alten Seilbahn regelmäßige Wartungsarbeiten ausgeführt werden müssen, versteht sich von selbst. 16 qualifizierte Seilbahn-Facharbeiter der VAG kümmern sich tagtäglich um den reibungslosen Fahrbetrieb und führen insgesamt mehr als 230 Wartungsblöcke und Kontrollen pro Jahr an der Seilbahntechnik aus. „Das sind etwa 98 Prozent der anfallenden Arbeiten“, berichtet Günter Voigt, technischer Leiter der Schauinslandbahn.Am 28. März ist die erste von zwei turnusmäßigen Jahresrevisionen abgeschlossen worden. „Diesmal haben wir an vielen Details gearbeitet. An der Nachjustierung von Grenzwerten und Parametern, an der Verschleißerfassung und Korrektur. Wir haben die Schmierstoffdepots aufgefüllt, sämtliche Abschalteinrichtungen getestet. Anschließend hat die Aufsichtsbehörde ihre Prüfung ausgeführt“, erläutert Voigt. Experten für Bremssysteme und ein Steuerungsbauer aus der Schweiz haben die Techniker der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands wie üblich fachkundig beraten und tatkräftig unterstützt. „Herausfordernd bei den zurückliegenden Arbeiten war insbesondere der hohe Koordinationsaufwand“, führt Voigt weiter aus. Trotzdem verlief alles nach Zeitplan und die Seilbahn kann seit 29. März wieder ihre Gäste befördern.Aus technischer Perspektive steht im Herbst ein noch viel größerer Kraftakt an: Zusätzlich zur regulären Revision wird das Tragseil Nummer 4 ausgetauscht. Statt der üblichen drei Wochen nehmen die umfangreichen Arbeiten dann fünf Wochen (vom 3. November bis zum 5. Dezember 2025) in Anspruch. Im Unterschied zum bisherigen Tragseil wird das neue mit im Seil integrierten Lichtwellenleitern ausgestattet sein. Diese stellen dann die Grundlage für eine leistungsfähige EDV-Verbindung zwischen Berg-, Mittel- und Talstation dar. „Das werden wichtige und umfassende Arbeiten, führt Voigt aus.Für diese wichtigen und umfassenden Arbeiten während der Revision gilt für die Seilbahntechniker Urlaubssperre. „Die Mitarbeiter nehmen das gerne an“, sagt Voigt. „Eine Revision bietet ihnen die Möglichkeit, sich sehr genau und intensiv mit der Technik ihrer Anlage auseinanderzusetzen.“Seit wenigen Monaten abgeschlossen ist die Modernisierung und Erweiterung der Werkstatt auf der Bergstation. Der Grund für diese Erweiterung ist ein erfreulicher: Die Fahrgastzahlen seit dem Umbau 2012/2013 sind kontinuierlich auf das aktuelle Niveau gestiegen. Mehr Fahrten bedeuten auch mehr Wartungen der Laufwerke: Nach 8500 absolvierten Kabinenfahrten stehen Laufwerkrevisionen auf dem Programm. Statt zuvor alle 36 Monate für eine Kabine liegt der durchschnittliche Abstand zwischen diesen Routinearbeiten inzwischen bei 24 Monaten. „Mit einem zusätzlichen Raum als Anbau des ersten Obergeschosses der Bergstation haben wir die Arbeitsabläufe weiter optimiert und unterschiedliche Tätigkeiten räumlich getrennt“, erläutert Günter Voigt bei einem Rundgang durch die Technikräume.Die längste Umlaufseilbahn Deutschlands ist nicht nur eine beliebte Attraktion, sondern auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor für die Region Freiburg. Laut einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (dwif e.V.) erzeugt die Seilbahn mit ihren rund 350.000 Fahrgästen pro Jahr einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen für Freiburg und das Umland. Im Durchschnitt gibt jeder Fahrgast täglich 74,50 Euro in der Region aus – sei es für Gastronomie, Souvenirs oder lokale Freizeitangebote. Bemerkenswert ist der wirtschaftliche Multiplikatoreffekt: Jeder durch die Nutzung der Bahn erwirtschaftete Euro trägt laut Studie durchschnittlich 7,50 Euro zur regionalen Wertschöpfung bei. Damit übertrifft die Schauinslandbahn den Durchschnitt anderer deutscher Seilbahnen deutlich – dieser liegt bei 5,30 Euro je investiertem Euro, wie die umfangreiche Erhebung im Auftrag des Verbands deutscher Seilbahnen ergab. „Die Studie belegt es deutlich: Die Schauinslandbahn bringt zusätzliche Kaufkraft in die Region“, erklärt VAG-Vorstand Stephan Bartosch.Mehr als zufrieden zeigt sich der kaufmännische Leiter, Tobias Kunz, mit den Zugriffszahlen auf die Webcam auf der Bergstation. Die neue Panorama-Kamera liefert seit September 2023 hochauflösende Livebilder von der Bergstation: „Im Gesamtjahr 2024 hatten wir mehr als sieben Millionen Zugriffe auf die Webcam. Und dazu laufen die Aufnahmen teilweise noch im Früh- oder Nachtprogramm bei TV-Sendern. So bleibt die Schauinslandbahn in der Öffentlichkeit präsent“, sagt Kunz.Einige Programmpunkte wie der Kindertag oder die Nachtfahrt haben sich inzwischen als Höhepunkte im Jahreskalender etabliert, andere sind neu in diesem Jahr. Ein Überblick über die anstehenden Termine 2025:: Aktionstag für Menschen mit Behinderung (Tag von VDS vorgegeben)Die Schauinslandbahn beteiligt sich am Aktionstag „Tourist in der eigenen Stadt“ derFWTM).Eröffnungsfeier zur BiennaleFür das Kunstevent werden an verschiedenen Standorten in Freiburg unterschiedliche Kunstwerke ausgestellt. Dabei werden auch drei Kabinen der Schauinslandbahn von Künstlern gestaltet und für den Veranstaltungszeitraum beklebt. Die Eröffnungsfeier der Biennale für Freiburg mit Ansprachen und künstlerischen Darbietungen findet an der Bergstation statt. Die Teilnehmer werden hierzu nach Betriebsschluss der Schauinslandbahn mit der Seilbahn zur Bergstation anreisen.Kindertag mit bunten Programm rund um die Bergstation der Schauinslandbahn(genauer Tag steht noch nicht fest): gemeinsamer Aktionstag mit dem Biosphärengebiet SchwarzwaldAfter-Work-Nachtfahrt mit vielfältigem Rahmenprogramm bei der SchauinslandbahnTag des offenen Denkmals