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Herbstrevision 2026: Schauinslandbahn wegen Wartungsarbeiten drei Wochen außer Betrieb

Evakuierungsübung am 28. Oktober

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Von Montag, 16. November, bis einschließlich Freitag, 4. Dezember 2026 bleibt die Schauinslandbahn wegen der diesjährigen Herbstrevision außer Betrieb. Im Rahmen der Revision werden überwiegend gesetzlich vorgeschriebene, turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt.

Neben der routinemäßigen Wartung proben Schauinslandbahn und Bergwacht im Rahmen der Revision am Samstag, 28. November, bei einer Evakuierungsübung für den Ernstfall. Letztmals fand eine solche Übung im September 2020 statt. Dabei wird die Rettung von Personen aus den Kabinen der längsten Umlaufseilbahn Deutschlands unter realistischen Bedingungen simuliert. In diesem Jahr kommt dabei erstmals ein neues Abseilsystem der Bergwacht zum Einsatz. Die Einsatzkräfte können so Erfahrungen mit der neuen Technik sammeln. 

Ziel von Übung und Revision ist es, die Sicherheit für Fahrgäste weiter zu erhöhen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu stärken.

In der Zeit der Revision bleibt auch das Café & Restaurant Die Bergstation geschlossen.

Ab Samstag, 5. Dezember 2026, sind die Schauinslandbahn und das Café & Restaurant Die Bergstation wieder wie gewohnt täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

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