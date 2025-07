Von Donnerstag, 31. Juli 2025 bis einschließlich Freitag, 8. August 2025, wird die Alte Bundesstraße in Gundelfingen zwischen der Wildtal- und Kandelstraße wegen Tiefbauarbeiten gesperrt.

In dieser Zeit wird die Haltestelle „Sonne-Platz“ nicht angefahren. Die Busse der Linie 15 und 24 fahren stattdessen über die Haltestelle „Rathaus Ost“. Zudem ist eine Ersatzhaltestelle „Sonne-Platz“ an der Ecke Alte Bundesstraße/Kandelstraße eingerichtet.

