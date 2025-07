Gleisarbeiten werden in den Sommerferien ausgeweitet: Gemeinsamer SEV auf den Linien 1 und 3

Nächste Phase der Grundsanierung im Liniennetz der Freiburger Verkehrs-AG (VAG) ab Donnerstag, 31. Juli hat weitreichende Auswirkungen – Umstieg zum Schienenersatzverkehr (SEV) an den Haltestellen „Robert-Koch-Straße“ und „Bissierstraße“.

Änderungen der Abfahrzeiten auf den Linien 1 bis 5, 19, 32, 34 und 36

Tipps für Orts- und Stadtteile

Mit der Linie 32 bis “Paduaallee”, dort Umstieg in den Schienenersatzverkehr (SEV) zur „Robert-Koch-Straße“ und weiter mit den Stadtbahnlinien 1 bis 4.

Oder: Mit der Linie 34 bis Haid, „Munzinger Straße“, weiter mit der Linie 3 bis „Am Lindenwäldle“, dort Umstieg in die Linie 5 Richtung Innenstadt.

Mit dem Start der Sommerferien am Donnerstag, 31. Juli, beginnt die dritte Bauphase der Gleisarbeiten der Freiburger Verkehrs-AG (VAG). Die bereits laufende Baustelle der Linie 1 zwischen Sundgauallee und Landwasser wird dann bis zum Sonntag, 14. September, auf die Linie 3 und bis zum „Rathaus im Stühlinger“ ausgeweitet. Während dieser Phase wird ein gemeinsamer Schienenersatzverkehr (SEV) für beide Linien eingerichtet. Auch andere Stadtbahn- und Buslinien sind von den Arbeiten betroffen.Die Linie 1 verkehrt wie gewohnt zwischen „Laßbergstraße“ und „Rathaus im Stühlinger“ und wird ab dort über „Robert-Koch-Straße“ zur „Messe Freiburg“ umgeleitet. Der unterbrochene Abschnitt wird durch einen SEV zwischen „Robert-Koch-Straße“ und „Moosweiher“ ersetzt.Die Linie 3 wird während der Bauzeit in zwei Abschnitte geteilt: Der nördliche Abschnitt fährt zwischen „Gundelfinger Straße“ und „Robert-Koch-Straße“. Der südliche Abschnitt pendelt zwischen „Munzinger Straße“ und „Bissierstraße“. Der Umstieg in den SEV erfolgt in beiden Fällen an den Haltestellen „Robert-Koch-Straße“ oder „Bissierstraße“ (Steig 5 in der Buswendeschleife).Die VAG richtet einen gemeinsamen SEV für die Linien 1 und 3 ein. Dieser verkehrt zwischen „Robert-Koch-Straße“ und „Moosweiher“ wie im beigefügten SEV-Plan abgebildet.Die Busse fahren von der Haltestelle „Robert-Koch-Straße“ zunächst zur Haltestelle „Bissierstraße“. Danach fahren sie weiter über die Haltestellen „Am Bischofskreuz“ und „Betzenhauser Torplatz“ zur Haltestelle „Paduaallee“. Dort enden einzelne Busse. Alle anderen fahren weiter entlang des gesperrten Linienasts bis Landwasser. Die Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“ wird beidseitig mit zwei Stopps angefahren, die Haltestelle „Moosgrund“ entfällt. In Richtung Landwasser gibt es einen zusätzlichen Stopp an der Haltestelle „Wirthstraße“ am S-Bahn-Haltepunkt „Freiburg-Landwasser“.Die Haltestelle „Diakoniekrankenhaus“ wird mit zwei Stopps angefahren, die Haltestelle „Moosgrund“ entfällt. Nach dem Diakoniekrankenhaus fahren die SEV-Busse in die Busschleife „Paduaallee“. Danach fahren die SEV-Busse über „Betzenhauser Torplatz“, „Am Bischofskreuz“, „Bissierstraße“ und „Idingerstraße“ zur Haltestelle „Robert-Koch-Straße“.Detailliertere Informationen zu den Bauarbeiten, die genauen Standorte der Ersatzhaltestellen, Hinweise für Anwohnende sowie Grafiken zum Schienenersatzverkehr finden Sie unter: https://vag-freiburg.de/gleis-update-2025 Allezu den Verbindungen werden wir in der elektronischen Fahrplanauskunft in der VAG-App und auf der VAG-Webseite zur Verfügung stellen.Die Stadtbahnlinien 1 bis 4 bedienen während der Bauzeit die „Robert-Koch-Straße“. Ein Umstieg zum SEV ist dort mit kurzer Wartezeit möglich. Tagsüber fährt der SEV im 2- bis 3-Minuten-Takt. Bei den Linien 2, 4, 5, 19, 32, 34 und 36 ändern sich die Abfahrzeiten – zum Teil abgestimmt auf die Anschlüsse.Die Linie 10 entfällt in dieser Bauphase. Ihre Fahrten werden von der Linie 36 übernommen, die während der Bauzeit über die „Paduaallee“ geführt wird. Die SEV-Busse werdenwie teilweise in der Bauphase zuvor weiter als Linie 36 geführt! Die Linie 34 bedient während der Bauzeit zusätzlich alle SEV-Haltestellen in Landwasser.Fahrgäste aus und in Richtung Hochdorf bzw. Benzhausen können umsteigefrei mit der Linie 36 bis zur Haltestelle “Elsässer Straße” fahren. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit auf die Stadtbahnlinien 1 und 4, die gemeinsam im 5-Minuten-Takt verkehren.Nutzen Sie die Linie 3 bis zur Haltestelle “Am Lindenwäldle” und steigen Sie dort in die Linie 5 um. So gelangen Sie mit nur einem Umstieg bequem in die Innenstadt.Am einfachsten erreichen Sie die Innenstadt mit der Schnellbuslinie 37 zum“Hauptbahnhof”.Falls diese nicht verkehrt, bestehen zwei Alternativen:Fahrgäste aus St. Georgen nutzen am besten die Linien 11 oder 14, um direkt ohne Umstieg zum „Hauptbahnhof“ oder zur „Eschholzstraße“ zu gelangen.