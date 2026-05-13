Gleisarbeiten auf der Linie 3: Ersatzverkehr in Brühl und Zähringen
• Verschiedene Bauarbeiten führen zu Behinderungen
• Leichtes Schwanken der Stadtbahnen hat bald ein Ende
• VAG informiert ausführlich unter: www.vag-baustelle.de/
Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) erneuert von Dienstag, 26. Mai, bis Sonntag, 18. Oktober die Stadtbahngleise auf der Linie 3 in Brühl und Zähringen. Parallel dazu finden in der Umgebung zahlreiche Arbeiten anderer Firmen statt. Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Auf den gesperrten Abschnitten richtet die VAG einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein.
Unterbrechungen auf der Stadtbahnlinie 3
Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauphasen. Deshalb sind unterschiedliche SEV-Phasen erforderlich.
Phase 1: 26. Mai bis 19. Juni 2026: Die Linie 3 fährt nicht zwischen den Haltestellen „Europaplatz“ und „Gundelfinger Straße“.
Phase 2: 20. Juni bis 18. Oktober 2026: Die Linie 3 fährt nicht zwischen den Haltestellen „Hornusstraße“ und „Gundelfinger Straße“.
Entlang des gesperrten Abschnitts fahren Busse des Ersatzverkehrs und halten an allen Straßenbahn-Haltestellen. In den Hauptverkehrszeiten setzt die VAG zusätzliche Busse ein, um ausreichend Platz für Fahrgäste zu schaffen.
Weitere Arbeiten im Umfeld
Parallel zur Gleissanierung arbeiten auch andere städtische Stellen und Versorgungsunternehmen. Dabei werden unter anderem Leitungen für Fernwärme, Gas und Wasser in der Habsburgerstraße erneuert. Ferner wird ein Kanal im Bereich zwischen Komturplatz, Haltestelle „Hornusstraße“ und der Hinterkirchstraße saniert. Zudem verlegen Fachfirmen Leerrohre für eine spätere Sanierung der „Tullastraße“. Auch in angrenzenden Straßen kann es deshalb zu weiteren Bauarbeiten und Baustellenverkehr kommen.
Zu Beginn der Bauphasen kommt es zu Umstellungen im Verkehrsablauf. Die veränderten Verkehrswege werden ausgeschildert.
VAG: Abläufe werden sich einspielen
Die VAG bittet Fahrgäste und Betroffene in den ersten Tagen der Bauphase um Geduld. Erfahrungsgemäß spielen sich neue Verkehrsführungen und Umsteigewege nach wenigen Tagen ein. Servicekräfte der VAG werden Fahrgäste in den ersten Tagen vor Ort über die Änderungen informieren.
Warum die Arbeiten notwendig sind
Die Gleisanlagen im betroffenen Abschnitt haben nach mehreren Jahrzehnten ohne größere Sanierung ihre Verschleißgrenze erreicht. Fahrgäste spüren Unebenheiten am Untergrund aktuell durch ein leichtes Schwanken der Stadtbahnen zwischen „Hornusstraße" und „Reutebachgasse“. Aus Sicherheitsgründen hat die VAG vorsorglich die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Bahnen auf dem Abschnitt bereits reduziert. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Schwanken der Vergangenheit angehören, und die Bahnen werden wieder mit regulärer Geschwindigkeit unterwegs sein.
Neben den Gleissanierungen finden Umbauten für mehr Barrierefreiheit und eine Modernisierung der Haltestellen statt. Außerdem wird der Anteil von Grüngleis weiter erhöht.
Nachtverkehr auf der Linie 3 als SEV während der Bauphase
Während der beiden Bauphasen richtet die VAG auf der Linie 3 ein Nachtverkehr mit SEV-Bussen ein. Genau wie der reguläre Nachtverkehr fahren die Busse in der Nacht auf Samstag, in der Nacht auf Sonntag sowie vor ausgewählten Feiertagen. Die Abfahrtzeiten des Ersatzverkehrs an der „Gundelfinger Straße“ sind auf den Anschluss am „Bertoldsbrunnen“ zur vollen und halben Stunde abgestimmt. Umsteigepunkt ist in der ersten Bauphase der „Europaplatz“ in der zweiten Phase die „Hornusstraße“.
Regionalbusse fahren weitgehend wie gewohnt
Mehrere Regionalbusse enden oder starten an der Gundelfinger Straße. Betroffen sind die Linien 200, 202, 510, 530 und die Busse X1 (Fahrt um 7:25 Uhr ab FR ZOB), X2 und X4. Die Regionalbusse fahren ab am Steig 7.
Busse der Linien 200, X1 und X4 über “Nordstraße”, “Offenburger Straße”, “Siemensstraße” werden umgeleitet über die Haltestellen “Rennweg”, “Industriepark Ost” und “Engesser Straße”.
VAG rät: Digitale Fahrplanauskunft nutzen
Die VAG empfiehlt Fahrgästen, die elektronische Fahrplanauskunft zu nutzen. In der App VAG mobil sowie in der Fahrplanauskunft unter www.vag-freiburg.de sind alle Abfahrten in Echtzeit zu finden.
Ausführliche Informationen online
Alle Informationen zu den Bauarbeiten und den Auswirkungen finden Betroffene auf der Webseite der VAG Freiburg unter: www.vag-baustelle.de/