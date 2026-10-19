Gleisarbeiten am Bertoldsbrunnen und Stadttheater – Stadtbahnverkehr unterbrochen

- Instandhaltungsarbeiten an den am stärksten frequentierten Gleiskreuzen in der Innenstadt
- Linie 1 bis 4 werden unterbrochen
Die Knotenpunkte Stadttheater und Bertoldsbrunnen zählen zu den am stärksten belasteten Abschnitten im Freiburger Stadtbahnnetz. Täglich fahren mehr als 1000 Stadtbahnen dort über die Gleise. Eine regelmäßige Instandhaltung ist daher unerlässlich, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Linien werden geteilt
Die Stadtbahnlinien 1 bis 4 pendeln jeweils zwischen der Endhaltestelle bis zur Innenstadt.
Linie 1: Die Bahnen pendeln zwischen Littenweiler und Bertoldsbrunnen (Steig 6 vor der Nordsee) und Landwasser und Stadttheater (Steig 2 vor dem Eiscafé).
Linie 2: Die Bahnen fahren von Günterstal bis Holzmarkt (Steig 2, vor dem Friedrichsbau) und Brühl und Stadttheater (Steig 1, vor Schaub).
Linie 3 und 5: Die Linien 3 und 5 werden miteinander verknüpft, die Linie 3 geteilt: Die Linie 3 fährt von Zähringen zum Europaplatz und von dort als Linie 5 weiter Richtung Rieselfeld. Halt ist an Steig 13 (Friedrichsring) bzw. in Gegenrichtung am Steig 12 (Pavillon).
Die restliche Linie 3 pendelt zwischen Haid und Stadttheater (Steig 2, vor dem Eiscafé). Die Linie 5 ist darüber hinaus nicht betroffen.
Linie 4: Die Bahnen pendeln zwischen Vauban und Holzmarkt (Steig 1, vor dem Amtsgericht) sowie Messe und Stadttheater (Steig 1, vor Schaub).
Hinweise für Fahrgäste
Fahrgäste von Littenweiler und der Wiehre können alternativ zum Hauptbahnhof die Züge der Höllentalbahn (S1/(S10/S11) nutzen.
Alle Fahrzeiten sind in Echtzeit in der VAG-App sowie auf der Website www.vag-freiburg.de hinterlegt. Dort werden auch die jeweils besten Verbindungen angezeigt.
Fahrbahnsanierung im Bereich Kronenbrücke/Lessingstraße
Vom 25. Oktober bis 30. Oktober 2026 führt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) Instandhaltungsarbeiten durch. Im Kreuzungsbereich Kronenbrücke/Lessingstraße wird die Fahrbahn saniert, da sich dort Spurrillen gebildet haben.
Die Lessingstraße (B31a) ist Richtung Kirchzarten an der Kreuzung Kronenbrücke/Lessingstraße für den Geradeausverkehr nur noch einspurig befahrbar. Links- und Rechtsabbiegende sind davon nicht betroffen. Während der Arbeiten kann es im Bereich der Baustelle zeitweise zu Rückstaus kommen.
Der Fußverkehr wird umgeleitet. Der Dreisamradweg sowie die Stadtbahnlinie 5 sind von den Einschränkungen nicht betroffen.