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Gleisarbeiten am Bertoldsbrunnen und Stadttheater – Stadtbahnverkehr unterbrochen

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
  • Instandhaltungsarbeiten an den am stärksten frequentierten Gleiskreuzen in der Innenstadt
  • Linie 1 bis 4 werden unterbrochen
Am Mittwoch, 28. Oktober 2026, und Donnerstag, 29. Oktober 2026, finden am Bertoldsbrunnen und in der Bertoldsstraße am Stadttheater Gleisarbeiten statt. Die Arbeiten dauern von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss. Der Stadtbahnverkehr ist in diesem Zeitraum in der Innenstadt unterbrochen. Davor und danach werden weitere Arbeiten im laufenden Betrieb durchgeführt. 

Die Knotenpunkte Stadttheater und Bertoldsbrunnen zählen zu den am stärksten belasteten Abschnitten im Freiburger Stadtbahnnetz. Täglich fahren mehr als 1000 Stadtbahnen dort über die Gleise. Eine regelmäßige Instandhaltung ist daher unerlässlich, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Linien werden geteilt

Die Stadtbahnlinien 1 bis 4 pendeln jeweils zwischen der Endhaltestelle bis zur Innenstadt.

Linie 1: Die Bahnen pendeln zwischen Littenweiler und Bertoldsbrunnen (Steig 6 vor der Nordsee) und Landwasser und Stadttheater (Steig 2 vor dem Eiscafé).

Linie 2: Die Bahnen fahren von Günterstal bis Holzmarkt (Steig 2, vor dem Friedrichsbau) und Brühl und Stadttheater (Steig 1, vor Schaub).

Linie 3 und 5: Die Linien 3 und 5 werden miteinander verknüpft, die Linie 3 geteilt: Die Linie 3 fährt von Zähringen zum Europaplatz und von dort als Linie 5 weiter Richtung Rieselfeld. Halt ist an Steig 13 (Friedrichsring) bzw. in Gegenrichtung am Steig 12 (Pavillon).
Die restliche Linie 3 pendelt zwischen Haid und Stadttheater (Steig 2, vor dem Eiscafé). Die Linie 5 ist darüber hinaus nicht betroffen.

Linie 4: Die Bahnen pendeln zwischen Vauban und Holzmarkt (Steig 1, vor dem Amtsgericht) sowie Messe und Stadttheater (Steig 1, vor Schaub).

Hinweise für Fahrgäste

Fahrgäste von Littenweiler und der Wiehre können alternativ zum Hauptbahnhof die Züge der Höllentalbahn (S1/(S10/S11) nutzen.

Alle Fahrzeiten sind in Echtzeit in der VAG-App sowie auf der Website www.vag-freiburg.de hinterlegt. Dort werden auch die jeweils besten Verbindungen angezeigt.

Fahrbahnsanierung im Bereich Kronenbrücke/Lessingstraße

Vom 25. Oktober bis 30. Oktober 2026 führt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) Instandhaltungsarbeiten durch. Im Kreuzungsbereich Kronenbrücke/Lessingstraße wird die Fahrbahn saniert, da sich dort Spurrillen gebildet haben.

Die Lessingstraße (B31a) ist Richtung Kirchzarten an der Kreuzung Kronenbrücke/Lessingstraße für den Geradeausverkehr nur noch einspurig befahrbar. Links- und Rechtsabbiegende sind davon nicht betroffen. Während der Arbeiten kann es im Bereich der Baustelle zeitweise zu Rückstaus kommen.

Der Fußverkehr wird umgeleitet. Der Dreisamradweg sowie die Stadtbahnlinie 5 sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

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