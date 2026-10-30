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Fundsachenversteigerung der VAG am neuen Standort

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
Schwimmflossen, eine Mikrowelle und ein Blechschild von Pilsner Urquell: Was Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr alles liegen lassen, sorgt immer wieder für Überraschungen. Einige dieser ungewöhnlichen Fundstücke kommen nun gemeinsam mit zahlreichen weiteren Gegenständen bei der nächsten Fundsachenversteigerung unter den Hammer.

Die Versteigerung findet am Freitag, 6. November 2026, im VAG Zentrum in Freiburg statt. Beginn ist um 12 Uhr. Bereits ab 10 Uhr können Interessierte die Gegenstände bei einer Vorbesichtigung in Augenschein nehmen. Eine Übersicht aller zu versteigernden Gegenstände ist hier verfügbar:
www.vag-freiburg.de/fundsachen_2026

Erstmals richtet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) die Fundsachenversteigerung im eigenen Haus aus. Veranstaltungsort ist Raum 0.15 (UG) im VAG Zentrum, Besançonallee 99.

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