Fundsachenversteigerung der VAG am neuen Standort
Die Versteigerung findet am Freitag, 6. November 2026, im VAG Zentrum in Freiburg statt. Beginn ist um 12 Uhr. Bereits ab 10 Uhr können Interessierte die Gegenstände bei einer Vorbesichtigung in Augenschein nehmen. Eine Übersicht aller zu versteigernden Gegenstände ist hier verfügbar:
www.vag-freiburg.de/fundsachen_2026
Erstmals richtet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) die Fundsachenversteigerung im eigenen Haus aus. Veranstaltungsort ist Raum 0.15 (UG) im VAG Zentrum, Besançonallee 99.