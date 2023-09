Erneuerung des VAG-Fuhrparks: Erste von acht bestellten Urbos-Straßenbahnen eingetroffen

Seit 2015 sind die Straßenbahnen vom Typ Urbos 100 ein fester Bestandteil im Freiburger Stadtbild: Der Fuhrpark der Freiburger Verkehrs AG zählt inzwischen 17 Fahrzeuge des spanischen Herstellers CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) im Einsatz. Schritt für Schritt kommen in den nächsten Monaten weitere Urbos-Fahrzeuge hinzu.



In der Nacht auf Mittwoch ist nun das erste von acht zusätzlich bestellten Fahrzeugen aus dem spanischen Irun in Freiburg eingetroffen. Nach der Abnahme im Baskenland vor zwei Wochen hat das Fahrzeug verteilt auf zwei Schwerlasttransporter mehr als 300 Kreisverkehre in Frankreich durchfahren.



In den nächsten Wochen wird das Fahrzeug nun auf dem Betriebshof der VAG wieder zusammengebaut und auf den Betrieb vorbereitet. Dazu gehört auch der Einbau der VAG spezifischen Komponenten wie etwa das rechnergestützte Betriebsleitsystem, das Fahgastinformationssystem sowie die Fahrscheinautomaten. Vor der Inbetriebnahme finden weitere Tests des Anbieters CAF sowie eine Schlussabnahme vonseiten des Unternehmensbereichs Fahrzeugtechnik der VAG statt.



Voraussichtlich bis Dezember 2023 wird der neu eingetroffene Urbos die ersten Fahrgäste durch Freiburg bringen. Weitere sieben Fahrzeuge werden bis etwa April 2024 geliefert werden und schrittweise die Freiburger Stadtbahn-Flotte verstärken.



Mit der aktuellen Bestellung hat die VAG eine Kaufoption gezogen, die im Kaufvertrag der zuvor bestellten Fahrzeuge enthalten war.



Die neuen Straßenbahnen erhalten die Nummer 318 bis 325. Sie unterscheiden sich optisch nicht von den bisherigen Urbos. Im Vergleich zu den künftig ausgemusterten GT8N-Stadtbahnwagen sind die Urbos rund neun Meter länger und verbessern aufgrund des komplett niederflurigen Zugangs den Einstieg mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator.